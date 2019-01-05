美更新旅行警告 質疑陸武斷執法

2019年01月05日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務院3日更新針對中國大陸的旅行警告，雖然旅行安全級別維持在「提高警覺」的「第二級」，但這次明確呼籲美國公民要小心大陸政府「武斷執行當地法律」，以及對有美陸雙重國籍者實施的特別限制。

美國之音（VOA）4日報導，美國國務院發布的旅行警告說，陸方有關部門廣泛動用公權力，以「限制出境」手段禁止美國公民離境，有時可能將人留在大陸長達數年，迫使美國公民協助當地政府調查，或幫助當局在解決民事糾紛時偏向當地的當事人等。

美國國務院特別指出，大陸不承認雙重國籍。美籍華人和擁有大陸血統的美國人可能遭受額外的檢查和騷擾，陸方還可能會阻止美國使館提供領事保護。國務院提醒美國公民，若要前往大陸旅行，務必確實申辦相關簽證，攜帶有效身分證件。最好還要註冊「智慧旅行者登錄計畫」（STEP），便於追蹤最新旅行消息，並將出國時間告知當地的美國大使館。

對於美方的說詞，大陸外交部發言人陸慷4日表示，陸方始終歡迎包括美國公民在內的外國公民來華，並依法保障其在華的安全和合法權益，包括出入境自由，也希望在華外國公民尊重遵守大陸法律。

陸慷說，美方的說法經不起推敲，「2018年1月至11月，美國來華人員達到230萬人次，每萬人中就有70人來華，遠高於中方前往美國的人員比例，中國安不安全，上述數據是最好的事實。」他說，「相反，近年來美方以各種理由和藉口對中國公民入境美國設置障礙、無端進行檢查，這是美方應該重視和糾正的。我們希望美方多做一些有利的、能促進兩國人民交往互信的事情，而不是相反。」

另外，加拿大政府3日也表示，自從去年12月加國應美國要求逮捕了華為公司董事長兼財務長孟晚舟之後，先後有13名加拿大公民在大陸被拘押。其中至少8人已經獲釋，但並未提及是否遭到指控。對此，大陸司法部副部長劉振宇回應稱，在這個問題的處理上，都是依法進行的，同時也會在處理過程中依法保護當事人的合法權利。

針對13名加拿大人被捕一事，大陸司法部副部長劉振宇4日回應稱，在這個問題的處理上，都是依法進行的，同時也會在處理過程中依法保護當事人的權利。

(中國時報)