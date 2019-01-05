蒙面持刀搶銀行 搶匪8小時落網

2019年01月05日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

又搶銀行！蔡姓男子昨蒙面頭戴紅色帽子，到台中沙鹿元大銀行，然後持剁骨刀進入銀行，翻入櫃台內搜刮現金20萬元，騎單車逃逸，犯案過程不到3分鐘，警方晚間8時許，在台中西屯區某汽車旅館內，逮捕熟睡中的蔡姓男子，並起出18萬多元贓款，他坦承缺錢犯案，全案由警方漏夜偵辦中。

警方調查，家住清水區的43歲蔡男，4日中午12時40分，頭戴紅色鴨舌帽及口罩，騎單車前往沙鹿區元大銀行，進入銀行後，突然亮出剁骨刀大喊「搶劫！」並與行員發生拉扯，蔡迅速翻入櫃台內搜刮現金，隨即奪門而出。

蔡騎著一輛停在門口的單車往附近巷弄飛奔，保全人員見狀，持棒球棍緊追不捨，仍被他逃逸無蹤。

案發後，行員緊急將鐵門拉下，並清點損失金額約20萬元，警方根據目擊者描述「騎單車、紅色鴨舌帽」特徵清查身分，一度「逮捕」特徵相似的男子，經調查後排除涉案。

警方調閱沿線監視器畫面，發現蔡逃逸後，將單車及剁骨刀丟棄在附近，步行至鄰近公園脫掉外套、口罩及帽子，然後再搭計程車到西屯區青海路要投宿飯店，但飯店看他精神狀況不佳，不願讓他住，蔡接著多次搭計程車又步行，製造斷點，最後在下午4時許投宿西屯區某汽車旅館。

警方透過監視器鎖定蔡嫌後，找來其家人進行確認無誤，最後攻堅直搗西屯區某汽車旅館，當時蔡嫌一個人正在睡覺，看見警方破門而入嚇一大跳，他向警方坦承因缺錢才犯案，全案依強盜罪嫌偵辦中。

(中國時報)