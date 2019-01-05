蒙面持刀搶銀行 搶匪8小時落網

台中沙鹿元大銀行4日遭歹徒搶走20萬元（右圖，陳淑娥攝），8小時後，蔡姓男子（上圖中，陳淑娥翻攝）在西屯區某汽車旅館落網。

友善列印
中國時報
／台中報導

又搶銀行！蔡姓男子昨蒙面頭戴紅色帽子，到台中沙鹿元大銀行，然後持剁骨刀進入銀行，翻入櫃台內搜刮現金20萬元，騎單車逃逸，犯案過程不到3分鐘，警方晚間8時許，在台中西屯區某汽車旅館內，逮捕熟睡中的蔡姓男子，並起出18萬多元贓款，他坦承缺錢犯案，全案由警方漏夜偵辦中。

警方調查，家住清水區的43歲蔡男，4日中午12時40分，頭戴紅色鴨舌帽及口罩，騎單車前往沙鹿區元大銀行，進入銀行後，突然亮出剁骨刀大喊「搶劫！」並與行員發生拉扯，蔡迅速翻入櫃台內搜刮現金，隨即奪門而出。

蔡騎著一輛停在門口的單車往附近巷弄飛奔，保全人員見狀，持棒球棍緊追不捨，仍被他逃逸無蹤。

案發後，行員緊急將鐵門拉下，並清點損失金額約20萬元，警方根據目擊者描述「騎單車、紅色鴨舌帽」特徵清查身分，一度「逮捕」特徵相似的男子，經調查後排除涉案。

警方調閱沿線監視器畫面，發現蔡逃逸後，將單車及剁骨刀丟棄在附近，步行至鄰近公園脫掉外套、口罩及帽子，然後再搭計程車到西屯區青海路要投宿飯店，但飯店看他精神狀況不佳，不願讓他住，蔡接著多次搭計程車又步行，製造斷點，最後在下午4時許投宿西屯區某汽車旅館。

警方透過監視器鎖定蔡嫌後，找來其家人進行確認無誤，最後攻堅直搗西屯區某汽車旅館，當時蔡嫌一個人正在睡覺，看見警方破門而入嚇一大跳，他向警方坦承因缺錢才犯案，全案依強盜罪嫌偵辦中。

(中國時報)

2官方文件曝光 坦認誤導判決 頂新油可供人食用 打臉有罪認定

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。