大幸福油品質 越工商部證明OK

2019年01月05日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

越南大幸福公司到底提供什麼樣的原料油，出貨給頂新公司？越南當地媒體引述越南工商部的回覆，指稱2012年1月到2014年6月大幸福出口到頂新的45件出貨貨櫃，經檢驗公證公司檢測這些出貨貨品都是「適於人體使用」。

報導在「頂新公司自越南大幸福公司進口之產品是否真的很髒？」的內容提及，大幸福透過Vinacontrol檢驗公證公司針對各別出口貨物實施檢查程序，是另一個證明該產品符合頂新及台灣進口檢查機構產品要求的關鍵點。

因為當時台灣主管機關的進口要求，主要是輸出國衛生主管機關核發的可供人食用的衛生證明，或台灣駐外機構確認的國外立案公證公司所出具的公證報告，證明船艙清潔，油脂精煉後可供食用或食品加工用。

Vinacontrol檢驗公證公司已出具報告，證明油脂可供人食用，且進口到台灣時也獲得主管機關查驗合格，符合進口法令，所以頂新是購買事實上符合品質標準，且經台灣主管機關承認的產品。

該報導也根據越南工商部的回覆，指出大幸福投入的原料是來自擁有營業登記認證及獸醫健康資格認證的多家供應商，且Vinacontrol檢驗公證公司出具檢驗報告證明油脂可供人食用，頂新食用油品對人體是安全，也沒有產品造成消費者受傷害的通報。

(中國時報)