大幸福油品質 越工商部證明OK

友善列印
中國時報
／台北報導

越南大幸福公司到底提供什麼樣的原料油，出貨給頂新公司？越南當地媒體引述越南工商部的回覆，指稱2012年1月到2014年6月大幸福出口到頂新的45件出貨貨櫃，經檢驗公證公司檢測這些出貨貨品都是「適於人體使用」。

報導在「頂新公司自越南大幸福公司進口之產品是否真的很髒？」的內容提及，大幸福透過Vinacontrol檢驗公證公司針對各別出口貨物實施檢查程序，是另一個證明該產品符合頂新及台灣進口檢查機構產品要求的關鍵點。

因為當時台灣主管機關的進口要求，主要是輸出國衛生主管機關核發的可供人食用的衛生證明，或台灣駐外機構確認的國外立案公證公司所出具的公證報告，證明船艙清潔，油脂精煉後可供食用或食品加工用。

Vinacontrol檢驗公證公司已出具報告，證明油脂可供人食用，且進口到台灣時也獲得主管機關查驗合格，符合進口法令，所以頂新是購買事實上符合品質標準，且經台灣主管機關承認的產品。

該報導也根據越南工商部的回覆，指出大幸福投入的原料是來自擁有營業登記認證及獸醫健康資格認證的多家供應商，且Vinacontrol檢驗公證公司出具檢驗報告證明油脂可供人食用，頂新食用油品對人體是安全，也沒有產品造成消費者受傷害的通報。

(中國時報)

頂新油可供人食用 打臉有罪認定 調查局70人搬風 6都處長全換

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。