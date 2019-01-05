江欽良詐貸1億 檢起訴求重判

藝人小潘潘的夫婿、寶島時代村董事長江欽良。（本報資料照片）

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中國時報
／南投報導

藝人小潘潘的夫婿、寶島時代村董事長江欽良，涉嫌利用人頭購買土地，再向南投縣草屯鎮農會、屏東縣長治鄉農會貸款，詐貸金額1億多元，南投地檢署昨依偽造文書、背信及使公務員登載不實等罪嫌起訴，並以江飾詞狡辯，毫無悔意，建請法院從重量刑。

得知被起訴，寶島時代村經理葉慶宗表示，江欽良認為算是件好事，因為官司總算有進度，將在收到起訴書後，統一對外說明。

南投檢方指出，江欽良從2012年開始，陸續利用人頭，以不實買賣契約私文書購買土地，並至地政事務所辦理土地移轉登記，再以土地為擔保，向草屯鎮農會、長治鄉農會辦理貸款。江也利用人頭登記為土地所有權人，並動用寶島曼波文化商城公司資金購地，再向農會申請貸款，涉嫌偽造文書。

檢方指出，江以土地向農會貸款，實際核貸金額，包括草屯鎮日新段土地向草屯鎮農會貸款1650萬元、草屯鎮新南埔段土地向草屯農會貸款1510萬元；另屏東龍泉土地分向草屯農會貸款3900萬元、向長治鄉農會貸款3600萬元，總計核貸1億660萬元。

南投檢方2017年進行草屯鎮農會選舉查察時，掌握江欽良涉嫌利用人頭詐貸，經調閱相關資金往來及實際流向，認為江欽良有違法之嫌，搜索約談江欽良到案，訊後1000萬元交保。

(中國時報)

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