北市立委補選 大咖助陣催票

2019年01月05日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市立委補選白熱化，國民黨參選人陳炳甫昨二度找國民黨中央委員連勝文陪同掃街，5日將與黨籍立委蔣萬安共同前往眷村拜票；「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇近期則頻頻與市長柯文哲合體，2人今將一起舉行海報簽名粉絲會；民進黨參選人何志偉近日公開行程大減，至於何時與黨內大咖同台掃街造勢，幕僚還在規畫安排。

隔空交鋒 選戰白熱化

陳思宇近期頻以各種形式與柯文哲「同框」，陳炳甫則邀請連勝文、蔣萬安陪同拜票外，近期還將與前議長吳碧珠車隊掃街，雙方較勁意味濃厚，近期也時常針對政見等議題隔空交鋒。

陳炳甫前天接受電台專訪提到，捷運汐止民生線先跳過民生社區不設站，陳思宇昨酸「錯誤的決策比貪汙更可怕」，陳思宇說，先蓋後設站如同穿在身上的衣服改衣服，恐有影響營運及安全疑慮，提出政見固然是好事，但要符合民眾需求，保障安全最重要。

正面出擊 比照韓國瑜

對此，陳炳甫回應，考量當地很多人反對，且參考日本作法提出折衷方案，希望對手回歸政見討論，不要一直攻擊；陳炳甫強調，他從不批評別人，希望立委補選比照高雄市長韓國瑜正面選舉模式，大家拿出政見、政績，其他的交由選民決定。

陳思宇與柯文哲「合體」頻率增加，被解讀是要扭轉民調落後情勢，陳思宇表示，民調僅供參考，市長也勉勵她，即便知名度不如對手，但四處趴趴走爭取民眾認同，用行動讓大家看到她的努力。

據悉，何志瑋近期仍是勤跑選區拜票，但是行程不願意公開，恐與日前到士林市場掃街時，陳思宇同時間出現在同地點拜票，發生2人狹路相逢的尷尬局面。

(中國時報)