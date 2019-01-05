視察汐止交通 侯友宜提3解藥

2019年01月05日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

汐止區大同路1段周邊3日上午尖峰時段連續發生14起交通事故及公車拋錨，導致各主要幹道嚴重壅塞，民怨四起，新北市長侯友宜4日提出加強應變能力、拓寬周邊道路、增設聯外道路等3個短中長期改善方針，盼立即反映缺失，改善汐止交通。

要求公車業定期保養

侯友宜4日上午在未通知媒體情況下，前往汐止區視察交通狀況並聽取簡報，隨後返回新北市府出席市政行程。

侯友宜說，造成汐止區3日上午大塞車的主因是公車漏油故障，加上有大貨車相撞等多起交通事故，已要求公車業者、大型車業者負起車輛安全責任，定期修復保養，並訓練駕駛在發生故障時要有緊急處置能力，壓縮道路占用時間。

侯友宜表示，汐止交通環境長期以來壅塞，首先要將應變能力做好，未來重大交通事件要以災害應變機制處理，找出都會區敏感地帶交通節點以及對應替代道路與聯外道路，定期預防演練，提升重大車禍的疏散應變能力。

交通事故分等級處理

其次，交通局主導新北市交通事故樣態分析，建立不同等級車禍需排除時間，必要時要限時段禁止大型車通行，避免發生意外；另在面對突發交通事故時，各局處應分工，加強即時訊息通報與媒體回應，讓用路人第一時間知道路況，建立良善交通網絡。

侯友宜強調，從短期應變能力加強，到中期汐止康寧路、吉林街等周邊道路的拓寬，及與台北市協調增設聯外道路等長期規畫，要好好來做，從檢討過程中，立即反映缺失，改善汐止交通。

緊急應變案周內完成

新北市交通局長鍾鳴時坦言，淡水民權路，台64、65線、台一高架等封閉行駛路段，加上汐止新台五路到南陽街，都是交通敏感脆弱區，目前市府狀況掌握、訊息發布上沒有分級分類，「確實該罵」，將召集交通大隊研擬草案，最慢一周之內完成緊急應變方案。

(中國時報)