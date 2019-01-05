大安溪溼地停工 公聽會吵不停

2019年01月05日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮大安溪溼地公園工程計畫，遭外界抨擊破壞石虎棲地，日前已決議停工，生態爭議持續延燒。4日苗栗縣議會改革連線成員邀集經濟部水利署、苗縣府水利處及農業處及環保局官員及石虎專家等召開公聽會，台灣石虎保育協會在會中呼籲，生態補償造林計畫不宜貿然動工。

對造林計畫存疑

卓蘭鎮公所獲前瞻計畫經費補助，斥資8000萬元辦理「苗栗縣大安溪生態景觀改善建設」，在苗140縣道旁老庄溪與大安溪匯流處剷平原有草叢、灌木，以水泥鋪面打造建置「大安溼地公園」，遭保育團體質疑破壞石虎棲地，花公帑毀生態，縣府水利處已於去年12月26日建議公所暫時停工。

苗栗縣議會改革連線成員縣議員陳品安、曾玟學、宋國鼎及黎煥強認為，工程進度已完成90％，僅剩植栽工作，很可能會延宕了石虎棲地復育的時程，並對公所後續將在溼地生態公園西側規畫「生態補償區」的造林計畫存疑。

快種回原生態樹種

台灣石虎保育協會理事長陳美汀也認為貿然停工十分不妥，應盡快完成植栽工程，種回符合生態的樹種，避免使用外來種的景觀植栽。

對於公所與台電合作，規畫在溼地公園西側種植1萬6000棵樹做為生態補償的「造林計畫」，陳美汀表示，此案不該急於動工，應先從長計議並周延討論，以防徒增石虎棲地的擾動。

公所建設課指出，溼地公園與造林計畫經費來源不同，分屬2案，也是前任鎮長任內決標，且造林計畫依與台電合作協議書，已於去年12月發包。公所祕書蔡玄吉表示，公聽會相關意見將納入考量，會優先種植專家建議的樹種並分區栽種，減少對石虎生態衝擊。

(中國時報)