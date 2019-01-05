一個人旅行 高雄搶單身商機

高市觀光局4日與旅宿、觀光業者座談，歡迎單身貴族來訪港都。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

享受吧，一個人的旅行！高市旅宿業多元，除星級飯店、旅店外，現有12家青年旅館，主攻背包客市場。觀光局長潘恒旭4日力薦自由行背包客，或是單身者來港都旅遊，一個人旅行CP值高，漫步愛河或許有浪漫邂逅。

12家青年旅館 主攻背包客

像是「SINGLEINN單人房」站前館前年6月開幕，成績不錯。執行總監蘇鵬今表示，126間獨立房，選用床的世界智能床墊，房價不到千元，自由行背包客為主要客源，另也吸引國內外商務客入住，12月營收成長3成，2月住房預訂也有5成。

「單人房」也搶搭韓流，進攻韓國自由行市場，去年12月與釜山航空合作，推出「高雄—釜山」航線開航5周年優惠住房方案，民眾詢問度高。蘇鵬今認為，主因是交通便捷鄰近火車站及捷運，另提供住宿空間隱私，也有交誼廳享受交朋友樂趣，免費附贈泡湯、一泊二食等皆是賣點。

高檔到平價住宿 任君選擇

潘恒旭透露，親身體驗住宿高雄多間旅館，對高雄住宿品質相當有信心，市場提供自由行旅客各式不同的住宿選擇，從高價位的豪奢享受，到平價的背包客旅館，讓旅客依照自己預算選擇。

「一個人是『最多數』，但常被忽視」，他認為單身不該被歧視，相信好事會成雙， 一個人也可以漫步愛河對愛情產生新嚮往，還有原縣區六龜、甲仙等旅遊勝地，邀請大家來高雄遊玩住宿。

(中國時報)

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