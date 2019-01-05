蔡衍明基金會 攜手青年送愛

「公益青年送愛下鄉趣」4日舉辦台北場活動，由蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠（前排右二）等人，準備旺旺「澎湃包」與慰助金，向北市凌霄里受助的數十位民眾獻上春節前夕的溫暖關懷。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導
「公益青年送愛下鄉趣」4日舉辦台北場活動，由蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠等人，準備旺旺「澎湃包」與慰助金，向北市凌霄里受助的數十位民眾獻上春節前夕的溫暖關懷。（張潼攝）

蔡衍明愛心基金會推動「公益青年送愛下鄉趣」至今邁入第4年，每年都和全台灣公私立大學合作，農曆春節、端午、中秋前夕，由合作學校的學生，深入社區，找到需要幫助弱勢民眾或獨居長輩，由基金會提供每位民眾5000元慰助金，青年學生也「有力出力」，提供關懷服務，甚至還有人幫獨居老人剪指甲。

「公益青年送愛下鄉趣」4日舉辦台北場活動，由蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠領軍，準備旺旺「澎湃包」與慰助金，向北市凌霄里受助的數十位民眾獻上春節前夕的溫暖關懷。

彭澤惠說，蔡衍明愛心基金會往年都和各縣市政府社會局（處）合作，捐款給社會局（處）挑選出來、需要幫助的弱勢民眾，2015年後，改成和北中南東，甚至離島的大學合作，在三節前夕，由學校、學生或社團深入社區，找出100位需要關懷的民眾，再由基金會提供每位5000元慰助金，合作的學校目前已達27所。

彭澤惠說，旺旺集團蔡衍明董事長盼推動關懷弱勢、孝親敬老的理念，之所以和大專院校合作，更是盼讓學生藉此學到友愛、孝順、關懷別人、有力出力等觀念，所以發掘出需幫忙的民眾之餘，學生也會幫獨居長輩剪指甲、幫助偏鄉弱勢家庭。

文化大學進修推廣部執行長楊馥如表示，「公益青年送愛下鄉趣」活動進入第4年，作為教育機構，能讓學生在課業之餘，學習到如何關懷、學習、照顧別人，是更重要的事，這跟大學社會責任也做了很好的結合。

(中國時報)

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