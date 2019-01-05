吳重申九二共識是一中各表

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中國時報
／桃園報導

大陸國家主席習近平提出「習五條」邁向和平統一，國民黨主席吳敦義4日直言習的說法絕非當年「九二共識」的內涵，強調一中各表的九二共識就是當年雙方換文的內容要點，而蔡英文總統完全否定九二共識的存在也是不對，雙雙否定習和蔡的說法。

習近平2日指「九二共識」是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」。

「習近平談話絕非九二共識的內容！」吳敦義4日到桃園參加五合一選舉主席感恩茶會時表示，「一中各表」原詞句講詳細是35字，也就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」。他進一步解釋，35個字是經海基會和海協會兩輪談判，濃縮扼要寫出來再函電的內容，是1992年第一次辜汪會談在新加坡舉行的最重要根基。

吳敦義強調，習近平所述不是當年的內容，蔡英文總統完全否定一中各表存在也是完全不正確，一個是內容不符、一個完全不認同，兩人都不對，因此國民黨也發布聲明，重申九二共識就是一中各表，一中各表就是大陸方面可以表述他們的中華人民共和國，我們可以口頭聲明我們的中華民國，「九二共識是兩岸和平穩定發展的重要基礎，國家一定要確保一中各表的九二共識！」

前國民黨籍大溪區市議員楊朝偉同日也在臉書宣布，因孫大千一句「接棒吧」的傳承號令，決定參選大溪、復興、八德及中壢區的立委，楊也是繼前民進黨籍桃園區市議員范綱祥，第二位在臉書宣布參選立委的挑戰者。

(中國時報)

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