Digital City 逢甲店開幕

全國電子Digital City逢甲店盛大開幕。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

家電龍頭全國電子近年全面發展全新型態3C通路品牌Digital City，繼去年開設台中公益店後，4日再開設230坪的Digital City逢甲店，把資通電商品比例調高到40％，積極開發年輕客群，2019年預估全國將再開10家Digital City。

全國電子Digital City逢甲店4日盛大開幕，這也是該品牌第7家分店，與全國電子傳統店型不同的是，這系列門市營業面積廣達200坪，資通電商品比例從昔日20％提升到40％，以「新潮、科技、3C數位城市」為品牌精神，呈現最新數位3C。

全國電行銷處協理林政儒指出，發展新型態店型Digital City是考量過去全國電子顧客年齡層為中高齡，為吸引更多年輕族群，除商品內容調整，也透過新潮、科技的陳列方式拓展新客源，經1年測試發現約帶動30％年輕客層成為主力消費族，消費客單也更高。

Digital City逢甲店重新詮釋了時尚、都會、潮流、質感新居家生活態度，1樓是各款智慧影視家電專屬的展示區域，包括SONY、Panasonic、Samsung、LG、CHIMEI等各大名品專區，民眾可體驗最新的4K/QLED/OLED/六原色等美型智慧電視，搭配Sound bar家庭劇院，各品牌機種一應俱全。

(中國時報)

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