食材難張羅 年菜考宴大廚

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

金門漂上岸的死豬證實感染非洲豬瘟，疫情趨於緊張，正值尾牙春節宴旺季，嘉義市的五星級大飯店4日推出澎湃的年菜宴，業者坦言，憂心豬肉出狀況，海鮮產品價高搶手，今年年菜成本增加，又恐食材供不應求，不好張羅。

耐斯王子大飯店主廚吳錫卿說，年菜菜單都是提早設計，早已評估非洲豬瘟對豬肉的影響而斟酌使用量，多用海鮮類產品如龍蝦、干貝、海參；但海鮮產品因逢年節旺季，需求量倍增，搶貨搶得凶，價格也漲。

吳錫卿指出，外帶的年菜暢銷品「佛跳牆」採用頂級干貝1公斤要價9000餘元、美國頂級海參也漲價；另外，「清蒸龍蝦」的龍蝦是必備年貨也因搶購而價昂，平均成本比去年增加3％至5％，為回饋主顧客，年菜售價維持去年價格沒有變動，只好限量銷售。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑也說，今年春節假期長達9天，營業量勢必增加，除夕至初三的客房已預約滿，各樓層餐廳年菜宴也幾乎都滿檔，每一廳客人分2輪進場用餐，工作量倍增，除加派飯店員工的人力，再雇用大批工讀生因應，春節期間人力的報酬加倍給付，成本負擔大。

曾慶欑表示，到飯店吃團圓飯、外地遊子返鄉過年住飯店已蔚為風氣，今年預訂除夕及初二團圓飯比往年成長10％，也歡迎消費者外帶年菜回家團圓。

(中國時報)