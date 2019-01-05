南島族群婚禮 盪鞦韆鮮體驗

2019年01月05日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

「2019南島族群婚禮－情牽大武山愛戀Masilid」系列活動開跑，今年將由瑪家鄉公所主辦，典禮中最吸睛的就是豎鞦韆架，象徵貞節的新娘穿著美麗的傳統服飾，像蝴蝶般在鞦韆上飛揚，想要體驗排灣族頭目及貴族傳統婚禮的新人們千萬不要錯過。

邁入第14屆的南島族群婚禮，是由茂林國家風景區管理處結合轄區內排灣族及魯凱族部落，辦理頭目或貴族傳統婚禮，邀請民眾及新人們參與，體驗獨特的原住民婚禮文化，每年分別由瑪家、三地門及霧台3個鄉輪流協助辦理。

排灣族及魯凱族的傳統頭目或貴族婚禮，從求婚、送採薪禮、豎鞦韆架、下聘、成婚過程，全都遵循古禮儀式。穿著排灣或魯凱的傳統服飾舉行婚禮，是非常難得的結婚經驗，每年都吸引許多新人們報名參加。

今年活動將於3月2日開跑，由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮，舉辦下聘、抬轎及盪鞦韆等儀式。活動重頭戲「新人之夜」與「主婚禮」分別於3月15日、16日於北葉活動中心及北葉國小舉辦。

有興趣的新人即日起至2月11日，可到茂管處網站首頁線上預約報名，或電洽茂管處報名。茂管處歡迎國內外民眾來一起來體驗原住民傳統文化及婚禮，同時推出套裝遊程，遊玩之餘也能對原住民文化有更深入了解。

(中國時報)