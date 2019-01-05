巴掌仙子出院 胖回3000克

2019年01月05日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣東元綜合醫院4日歡送住院近3個月、出生體重僅815公克的巴掌仙子「寧寧」出院，寧寧體重一度降至688克，不過經醫護人員悉心照護，體重如今已近3000克，由父母、外婆喜迎出院，家屬也感謝醫院全力支持、照顧。

28歲的范姓女子說，寧寧是第1胎，產檢一切平順，不過在9月28日、懷孕27周時，上班突然流血，立即前往產檢的東元急診，馬上住院、安胎，即使用了自費安胎藥物，依舊安不住，在10月3日（27W+5）早產。

兒科部長王昱程說，早產兒器官未發育完成，加上生理性脫水，寧寧體重一度降至688克，伴隨呼吸窘迫、消化狀況不佳、心跳減慢等狀況，照顧過程屢受挫，甚至一次加奶量僅約1、2cc，但在院內醫護人員通力合作下，寧寧狀況逐步調整，當寧寧體重破1000公克時，大家都很感動。

王昱程表示，最適合早產兒的食物其實是母奶，會配合寶寶月齡而營養成分有所不同，寧寧的母親初期努力給予母奶餵養，每天不間斷的到院探視。王昱程也說，寧寧後續仍須注意血氧等，也指導寧寧家屬相關照護。

院長黃忠山感性的說，寧寧在還沒完全準備好的狀況下，先誤闖了滾滾紅塵，所幸在她生命初期，遇到好幾位秉持醫者本心、為她努力的醫師，包含接生的婦產科主任吳瓊惠、王昱程、兒童腸胃內科主任古彥男、兒童心臟內科主任賴俊維等，院方送上寧寧專屬的「畢業證書」，期望她出院後依舊平安、健康成長。

一直陪伴寧寧成長的護理人員悉心為寧寧製作了一本專屬的成長手冊，不僅放上她剛出生、以及現今的腳印做對比，還有她在院中逐步成長的照片，讓寧寧的家人也感到窩心、溫暖。

(中國時報)