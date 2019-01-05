四湖彩繪村 喔熊與神同行

2019年01月05日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

著名3D彩繪家曾進成以中國神話為主題，在雲林縣四湖鄉箔仔寮彩繪10餘幅3D、4D中國神話人物，最近更加入觀光局吉祥物「喔熊」，雲嘉南濱海國家風景區管理處已將四湖彩繪村列為重要景點，歡迎民眾新春假期前來「與神同行」。

曾進成曾於大陸湖南、台灣台中后里與石岡、嘉義布袋創作彩繪村，2年前進駐四湖鄉箔仔寮社區彩繪，創作的中國神話人物包括盤古開天、哪吒大鬧東海、嫦娥奔月、牛郎織女、西遊記等，3D彩繪技巧讓神話人物突破平面限制與遊客互動。

另外，曾進成還創作了4D彩繪，藉由多片立體牆面，站在左側觀看是達摩，走到右側則隨著角度逐漸變成彌勒佛，非常巧妙。最近更加入觀光局以台灣黑熊為靈感推出的台灣觀光吉祥物「喔熊」彩繪牆與立體塑像，讓彩繪村更加多元。

四湖鄉長蘇國瓏表示，四湖彩繪村是由雲嘉南濱海國家風景區與鄉公所共同規畫，再由社區居民協助曾進成彩繪團隊進行創作，充滿國際元素與在地人文，民眾欣賞彩繪村後還可到附近的三條崙海水浴場、包公祖廟海清宮一遊，絕對不虛此行。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，四湖鄉彩繪村推出後形成一股熱潮，成功吸引外地遊客造訪，有效帶動四湖鄉觀光休閒產業的發展，未來將連結口湖鄉宜梧滯洪池與口湖遊客中心，打造最多元化的雲林沿海線狀旅遊路線。

(中國時報)