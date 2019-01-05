新課綱將新住民語列必選修

2019年01月05日 04:10 中國時報 葉臻 ／平鎮報導 ／平鎮報導

桃園市新住民人數位居全國第4高，平鎮區忠貞國小更是全台第一個新住民學習中心，桃園市政府教育局表示，今年新課綱上路，新住民語文列入國中小學校「語文領域」課程，國小更列為必選修，學生除了國語外，得在閩南語、客語、原住民語和新住民語之間擇一選修。

教育局表示，桃園市新住民子女就讀國中小學校人數近達2.2萬人，是僅次於新北市全台最多新住民子女就讀的縣市，市府在2005年與教育部合作，在平鎮區忠貞國民小學成立全台第1個新住民學習中心，並在2016年起由東安國小辦理新住民語文教學支援人員培訓，培訓新課綱之新住民師資，至今已培訓合格新住民師資達232人，其中以越南134人為最多、其次為印尼43人、泰國27人。

教育局表示，繼107學年度第1學期有7所國中小參與新住民語文課程前導學校計畫後，108學年度新課綱將在今年8月上路，將新住民語文列入國中小學校「語文領域」課程，國小列為必選修。

教育局解釋，今年8月開始，小一新生除了閩南語、客語和原住民語外，增開新住民語選項，其中包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國官方語言文化，每個小學生必選一種，以每周一節為原則，並規定只要有學生選修，學校就要開班，以保障學生選習權益。針對國小教育階段一年級至五年級，及國中教育階段七年級及八年級，進行選課意願盤點，精確掌握108學年度新住民語文開班需求，待108學年度於新生入學時再進行新住民語文選習意願調查。

(中國時報)