王義川倡台灣共識 沈智慧促擱置統獨

王義川（右一）。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導
沈智慧（右一）。（張妍溱攝）

兩岸議題掀起台中市立委補選攻防戰！第5選區立委補選綠營候選人王義川4日至北屯區軍功市場掃街，針對「九二共識」，他說，大家應該支持蔡英文總統、讓世界知道「台灣共識」，並呼籲對手沈智慧也要表態。沈智慧則回應，統獨議題應看下一代的看法。

王義川表示，針對「九二共識」，國民黨有很多模糊的說法，大陸國家主席習近平的「九二共識」說法就是中國會統一台灣，也因此，國民應力挺蔡英文總統，台灣共識就是「台灣是個主權獨立的國家」，不屬於大陸的一部分，台灣就是國家、台灣就是台灣。

王義川更抨擊，沈智慧接受中國式思想教育，曾在大陸經商10多年，「是國會民代無法閃避的問題」，呼籲對手要表明立場。

藍營候選人沈智慧表示，大陸有自身立場，她不表任何意見。但依據《中華民國憲法》，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。針對對岸的「一國兩制」說法，自己不能接受。至於統獨意識形態爭議已讓台灣空耗30年，未來走向如何？要看大環境變化、下一代人的看法。

沈智慧強調，她支持擱置政治意識形態上的爭議，百分百拚經濟、民生，讓台灣人民過更好的日子。統獨爭議沒結果，台獨如果能走得通，陳水扁、蔡英文不早就可以宣布獨立了。

(中國時報)

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