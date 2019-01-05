黃偉哲反對開發 查有違法可停工

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中國時報
／台南報導

龍崎掩埋場案持續延燒，環團4日再度提出歐欣公司水土保持計畫涉偽造，要求台南市長黃偉哲撤銷歐欣水保計畫施工許可。黃偉哲強調，他反對開發的立場始終如一，重申一切依法行政，只要查有違法事實，不排除停工。

繼日前市議員許又仁、盧崑福與卸任牛埔里長陳永和、新任里長陳泰祥要求黃偉哲即刻停止龍崎掩埋場水保施工許可，昨天則由環團接力，提出龍崎掩埋場水土保持計畫中地下水、邊坡穩定等資料涉偽造不實數據，要求市府撤銷水保施工許可。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華質疑，歐欣公司水土保持計畫爭議錯誤很多，包括地下水、邊坡穩定資料，也欠缺整體廢棄物掩埋邊坡穩定分析，要求市府先撤銷水保施工許可，調查是否真有錯誤，畢竟農委會也給市府2個月時間，若無違法疏失，再核發許可。

台南市環保聯盟理事長黃安調表示，根據農委會2018年12月4日訴願判決書，針對歐欣提出水保計畫核准項目，市府應於2個月內做出最適之處分，市府應依水保審核監督辦法，先查明業者水保計畫是否屬實或造假，並非發放施工許可。

黃偉哲回應環團質疑，表示會要求相關局處會勘，若數據不實，不排除停工。至於開發案關鍵在於經濟部，如果經濟部不許歐欣開發，自然不會有後續動工；但若中央在3月10日展延開發許可，就會衍生水土保持工程、雜項執照、建築執照是否核准等問題，所以還是要由中央正本清源，惟也強調地方不會迴避責任。

至於水保涉嫌偽造之說，黃偉哲說，若環團提出資料證實屬實，市府也會有相應舉措，他鼓勵環團提告。

(中國時報)

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