不甩民意 民生汐止線急就章

2019年01月05日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

延宕14年的台北捷運民生汐止線，北市捷運局去年底拍板確定民生東路版本送中央環評，市議員王鴻薇昨舉行記者會痛批，該路線行經民生社區會造成交通衝擊、房屋損害等問題，捷運局竟未與地方溝通就火速送審。捷運局解釋，後續行政程序冗長，作業期間地方若有需求會持續溝通，如果一切順利最快可望2030年完工。

依捷運局規畫，民生汐止線從大稻埕一路往東，沿著民生東西路接新湖一路、民權東路、三軍總醫院等處，再經由新社后橋跨越基隆河至新北市境內，沿大同路與台鐵汐科站銜接，終點站為汐止區公所，全長約17.4公里。

捷運民生汐止線可行性研究2010年通過中央審議，但第二階段路線（民生西路至新湖一路）遭民生社區居民反彈卡關，去年重啟環評，捷運局辦理公聽會並完成民調，市府為選擇民生東或民權東路線，郵寄3萬份問卷，回收6000餘份，回收率約2成，有65％支持民生東路版本，捷運局去年12月底拍板定案並送中央環評。

王鴻薇質疑，民調問卷回收率偏低，且反對仍有約3成，捷運局尚未對施工期間可能造成交通衝擊、房屋損壞提出解決方案，卻急著拍板定案，已有里長接獲民眾投訴，甚至有人表態反對民生東路線。

捷運局主祕王偉表示，趕在去年底把環境影響說明送交通部是希望加快審查作業，希望今年審查通過，明年爭取行政院核定、後年進入細部設計，目標2023年分階段動工，以工期至少6年半計算，最快可望2030年完工。

至於已核定的民生汐止線第一階段路線是否先動工，王偉說，只執行第一階段路線汐止至內湖段，運輸效益不佳，決定等第二階段路線核定後再分階段施工，未來能與新莊線銜接，達到最大效益。

(中國時報)