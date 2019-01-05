民進黨桃市黨部 力挺蔡英文

2019年01月05日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議會民進黨團4日力挺蔡英文總統，發起人市議員徐景文更直言，民進黨競選總統有自己的機制，「容不得幾個大老出來說話」，希望全台人民當蔡英文溫暖的後盾，高呼「小英護台灣，我們力挺小英」。

黨團總召呂林小鳳說，這次大選對民進黨而言是失敗的，但更應該在失敗中站起來，了解失敗的原因，而不是搞分裂，希望台灣團結，不要被其他國家消費，面對中國當局片面定義的九二共識及國內民主前輩的勸退公開信，小英總統勇敢對外發表執政目標跟軸心，需要人民一致團結力挺。

徐景文表示，目前的形勢對台灣嚴峻，蔡總統一個人承受很辛苦，「台灣不缺放話，缺的是團結」，大老們發的公開信對民進黨是很大的打擊，面對中美貿易的不確定性、豬瘟影響和共產黨對台灣一國兩制的表示，蔡英文很堅持她的意志力，大家應該做小英的後盾，不分藍綠、年齡、黨派，支持蔡英文度過難關，才能看見民主價值。

徐景文也強調，民進黨競選總統有自己的機制，「容不得幾個大老出來說話」，機制馬上就會進行，將由民調決定，而不是透過放話，呂林小鳳則說，參選有民主機制，非現任者優先，會用初選方式來產生參選，至於是否看好市長鄭文燦再上一層樓，她則表示更希望鄭把這4年做滿。

(中國時報)