練字練心 長榮大學入南監辦書法賽

2019年01月05日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

寫書法練字也練心，緊鄰台南監獄的長榮大學是台灣綜合大學唯一成立書畫藝術學系的大學，校方4日首度走進南監辦書法比賽，12名收容人齊聚一堂揮毫，長榮大學近期也將針對南監大學部收容人開2學分書法課，提升收容人心靈。

為推廣書法藝術，長榮大學書畫藝術學系5日舉辦長榮藝術獎，參賽對象為全國高中學生，共50名入圍決賽，除了一般高中生，也首度開放監獄的「高中生」參賽，南監樹德補校高中部24人投件，12名入圍決賽，4日上午齊聚一堂揮毫寫字帖，比賽時間為90分鐘，從5道試題擇一書寫，成績5日才將揭曉。

南監近年也開辦書法課，但僅1班約20人，長期浸淫書法的收容人多能寫得一手好字，但名額有限，長榮大學打算今年協助社團再增1班，還將於大學部開設2學分的書法課。

因殺人被判無期徒刑的江姓收容人入監服刑6年，在獄中學習書法2年，擅長楷書，他說，坐牢是很漫長的過程，進來就是要悔改、懺悔，希望透過寫書法讓心靈獲得平靜，此次參賽也是抱著檢驗寫書法2年的成果。

另一名剛學書法1個月的蔡姓收容人因販毒被判刑3年，他說，其實對於比賽沒有信心，但很想拿到好成績，對自我也是一種肯定。

長榮大學書畫藝術學系主任王源東說，書法有極高的實用性與藝術價值，能達到平心靜氣、化解暴戾之效。鑑於近年書法式微，希望透過長榮藝術獎作為然點，推動全國社會書法教育風氣，多層面接觸書法，走進監獄即是其一，希望能陶冶獄中學生心性。

(中國時報)