外木山海埔新生地 擬設貨櫃市集

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中國時報
╱基隆報導

基隆外木山地區是串連北海岸的重要廊帶，基隆市政府與交通部北海岸及觀音山國家風景區合作，計畫將閒置多年的外木山海埔新生地，設置貨櫃市集，並將一旁破舊的漁船上下架廠房重建整修，以及拓寬入口處的人行道，希望藉此引進人流，帶動地方發展。

外木山每逢夏季遊客如織，附近公共服務空間及停車場卻短缺，一旁的海埔新生地佔1.4公頃的面積，是外木山海岸沿線唯一完整腹地，但都未加利用，閒置多年；市府2004、2009年2度招商，有業者計畫在此設置海洋休閒主題館或休閒漁業專用區，不過因投資金額太大，宣告無果。

市長林右昌上任後，將外木山海岸線的基本公共設施建置完畢，並與北觀處合作，計畫在海埔新生地，設置有24個貨櫃的市集，工程將分為2期進行，初期會先完成景觀改善工程，並設置旅遊諮詢服務站。

由於外木山地區是許多遊客的「潛水聖地」，但卻缺乏淋浴的場所，市府也規畫一併設置，希望將貨櫃市集與泳客的動線串連起來，引進人潮。

北觀處基隆站主任李思賢表示，案子目前正在設計中，會保留一部分的空間做為停車場，還會綠化植栽造景，未來將交由市府來經營管理；另外，外木山濱海沿線的自行車道，景觀很好，可比照台北市的河濱公園，推廣休閒遊憩，所以未來也打算在貨櫃市集中，設置自行車租借站。

(中國時報)

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