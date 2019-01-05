慈康陸橋停車場 塞車惹民怨

2019年01月05日 04:10 中國時報 葉臻 ／大溪報導 ／大溪報導

桃園市交通局去年底核准業者在大溪慈康陸橋旁設置停車場，但元旦期間試營運造成塞車，引起居民反彈，市議員陳治文4日下午與交通局、警察局一起會勘，認為停車場的必要性不足，交通局允許設置停車場過程有瑕疵，交通局則表示停車場設置得不造成主線道干擾，在問題解決前不會核發營業許可。

「根本就不該設置停車場！」陳治文表示，慈康陸橋處與大溪老街串連，又是五岔路口，本就交通複雜，停車場蓋了以後更是雪上加霜，試營運適逢假日，不但車輛排隊進停車場造成車輛回堵，還有不知情的民眾以為是塞車，「誤排」入場車潮，且停車場出口處接連主線道，讓車子出入險象環生，認為交通局沒有做好功課，才會讓業者草率通過利用空地設置許可，要求停車場拆除。

交通局停車管理工程科長姜相維表示，業者去年申請通過利用空地設置許可，但因不清楚當地車流量以及停車場會對交通造成的影響，才會在元旦連假時先讓業者試營運，姜相維強調由於交通問題仍在，目前還沒核准停車場登記證，業者仍不能營運，所有廣告招牌、引導告示也得先拆除。

姜相維表示，停車場的設置需要符合不能造成主線道干擾和車輛遞延兩大先決條件，但試營運的時候發現停車場入口處車輛嚴重回堵，由於慈康陸橋剛處本來就是五岔路口，車輛分流複雜，業者需派保全疏導並且研擬相關對策，否則不會核准停車場登記證。

業者則無奈表示，早在半年前就開始跑申請程序，交通局也通過設置許可，因此才會大手筆興建停車場，如今突然喊停，也只能配合交通局指導、協助改善。

(中國時報)