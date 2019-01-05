屏科大研發洋蔥醬油 解盛產危機

屏科大研發洋蔥醬油等系列產品，透過農產加值為農民找出路。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

恆春半島洋蔥聞名全台，但去年產期風調雨順，使得盛產農作價格一路崩跌，屏東科技大學薄鹽醬油之父謝寶全特地買來10噸鮮果著手研發，利用恆春半島洋蔥的辣香甜，搭配同樣來自半島的黑豆，釀製出風味獨特、口感甘醇的「洋蔥醬油」，預計今年4月上市販售。

恆春半島洋蔥種植面積600公頃、年產量約50萬噸，占全國近半，主要產地為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉；蔥田因受特有落山風吹襲，讓生長期無露水不易罹病，且成熟後的蔥葉自然倒伏、養分回流，使得洋蔥球莖飽滿碩大，無奈卻因盛產導致價格崩盤。

屏科大醬油曾創下1年銷售百萬瓶紀錄，幕後推手教授謝寶全在獲悉消息後，經過近1年反覆試驗，將47％的洋蔥汁拿來釀製醬油，剩下57％洋蔥渣用來製作洋蔥拌麵、洋蔥瓦片、洋蔥咖哩醬、洋蔥味噌綜合湯及古早味蔥餅等多種產品，達到洋蔥充分利用的循環經濟。

屏科大副校長段兆麟指出，以洋蔥研發創意產品有3個意義，除了發展出多樣性用途，也提供消費者健康美味的洋蔥食品，最重要的是創造更大經濟效益。

恆春鎮農會總幹事則強調，未來可望結合觀光產業及小吃業者，利用這一系列的洋蔥產品，進行創意發想，例如可以做成滷肉飯、特色料理，從一級產業加值升級，一舉打響恆春特色產業的品牌與價值。

(中國時報)

冷凍即食包 長者呷健康 南門味年菜 一桌3000元有找

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。