屏科大研發洋蔥醬油 解盛產危機

2019年01月05日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春半島洋蔥聞名全台，但去年產期風調雨順，使得盛產農作價格一路崩跌，屏東科技大學薄鹽醬油之父謝寶全特地買來10噸鮮果著手研發，利用恆春半島洋蔥的辣香甜，搭配同樣來自半島的黑豆，釀製出風味獨特、口感甘醇的「洋蔥醬油」，預計今年4月上市販售。

恆春半島洋蔥種植面積600公頃、年產量約50萬噸，占全國近半，主要產地為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉；蔥田因受特有落山風吹襲，讓生長期無露水不易罹病，且成熟後的蔥葉自然倒伏、養分回流，使得洋蔥球莖飽滿碩大，無奈卻因盛產導致價格崩盤。

屏科大醬油曾創下1年銷售百萬瓶紀錄，幕後推手教授謝寶全在獲悉消息後，經過近1年反覆試驗，將47％的洋蔥汁拿來釀製醬油，剩下57％洋蔥渣用來製作洋蔥拌麵、洋蔥瓦片、洋蔥咖哩醬、洋蔥味噌綜合湯及古早味蔥餅等多種產品，達到洋蔥充分利用的循環經濟。

屏科大副校長段兆麟指出，以洋蔥研發創意產品有3個意義，除了發展出多樣性用途，也提供消費者健康美味的洋蔥食品，最重要的是創造更大經濟效益。

恆春鎮農會總幹事則強調，未來可望結合觀光產業及小吃業者，利用這一系列的洋蔥產品，進行創意發想，例如可以做成滷肉飯、特色料理，從一級產業加值升級，一舉打響恆春特色產業的品牌與價值。

(中國時報)