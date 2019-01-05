南門味年菜 一桌3000元有找

2019年01月05日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

買年菜囉！北市南門市場4日以「翻轉吧！熟悉的南門味」為主題，舉辦展售活動，宣布採購月正式開跑，即日起至2月4日止，徐家點心坊、逸香齋、億長御坊等名攤，推出限時優惠，一桌年菜3000元有找，CP值超高，另提供電子支付、宅配服務。

宅配服務 滿額免運

八寶飯、蔥烤鯽魚、櫻花雞油飯，眾多年菜一字排開，令人食指大動，南門市場採購月主打傳統滋味新做法，推出德國豬腳、蟹腳炒年糕等新菜，產發局長林崇傑、市場處副處長陳庭輝、市政顧問周榆修等人，現場DIY八寶飯，過節氣氛濃厚。

年菜選擇多元，包含逸湘齋「豬事吉祥套餐」、南門點心坊「蛋黃肉鬆千層糕」、黑冠美食坊「德國豬腳」，唐旺手信「核桃糕」，採購月期間祭出多項優惠，如億長御坊金豬報喜套餐加贈油飯、逸湘齋豬年好運套餐特價2988元、快車肉乾滿2000元宅配免運、合興寧波年糕買2送1等。

豬肉產品 均有檢疫

南門市場自治會長王銓國表示，今年因應豬年，不少店家推出德國豬腳、豬肉凍等新品，至於外界關注非洲豬瘟問題，王銓國說，台灣豬隻供應量充足，品質及數量穩定，且店家均有檢疫證明，民眾可放心選購。

另外，南門市場因建物老舊面臨改建，今年9月將遷至位於杭州南路二段的中繼市場，市場處表示，改建時程約3年多，預計2022年完工；至於東門市場因攤商意見不一、中央土地租約等問題，預算尚未編列，改建時程未定。

(中國時報)