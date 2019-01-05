新北公益尾牙 身障者秀出自我

新北市勞工局推動「公益尾牙」，媒合身障者接受大型商演的機會。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
／新北報導

尾牙旺季到來，新北市勞工局推動「公益尾牙」媒合身障街頭藝人大型商演機會，獲各界好評；勞工局表示，今年來電洽詢量較往年增長近2倍，全市有超過百組身障街頭藝人，不論樂器合奏、輪椅國標舞、造型氣球及自彈自唱等，演出精采，歡迎各界踴躍邀約。

搭建商演舞台 反應熱烈

勞工局長陳瑞嘉指出，目前全市有超過百組的身障街頭藝人，包括新北市工業會、璟騰滾珠科技、楷燁公司、台北榮總、新北市立聯合醫院及消防局等，已率先響應邀約演出，包括明年春酒及婚宴等類型演出皆已提前規畫洽談，反應熱烈。

考取街頭藝人 提供就業

勞工局說，近年推動「公益尾牙」創造出許多身障者展現自我才能的舞台，每年參與街頭藝人考照的身障朋友也愈來愈多，有超過百組技藝精湛的身障街頭藝人，不論雙人組唱、團體樂器、輪椅國標舞、造型氣球及個人自彈自唱等皆深獲各界好評。

陳瑞嘉表示，今年勞工局舉辦「新北全國身障街頭藝人音樂徵選大賽」，由藝人黃子佼代言，優勝者中更不乏專業的音樂工作者，包括取得馬里蘭大學聲樂演唱博士學位，目前在國立台灣藝術大學擔任講師的聲樂家徐雅惠，演唱足跡已遍及全國各類商演，除了讓社會大眾更認識、支持身障者街頭藝人，也提供身障者另一種穩定就業的機會。

(中國時報)

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