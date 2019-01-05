追思羅慧夫 蔡英文頒褒揚令

蔡英文總統（右）頒發褒揚令給羅慧夫家屬。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

長庚醫院為紀念創院院長羅慧夫對台灣與長庚的崇高貢獻，4日舉辦追思會，蔡英文總統親頒褒揚令，表彰羅慧夫生前人道奉獻精神，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧以及醫界人士、羅慧夫生前學生、羅慧夫顱顏基金會同仁以及曾受惠於羅醫師醫助的病患等都與會，感念他生前的無私奉獻。

羅慧夫醫師1927年出生於美國，1959年以醫療宣教士身分遠渡重洋來台行醫，當時醫療環境窘困，他以堅定無畏的心，在台灣行善行醫深耕40年。

在台行善行醫40年

蔡英文表示，羅慧夫醫師初至台灣，即在馬偕紀念醫院擔任外科醫師兼院長，他參考先進國家，引進最新技術與制度，創下數個台灣醫療史上的「台灣第一」，如創設小兒麻痺重建中心、台灣第一個加護病房、燒燙傷病房、全台第一個「生命線」自殺防治中心等。

王瑞慧向家屬致意

羅慧夫1976年應台塑企業創辦人王永慶邀請擔任長庚醫院的創院院長，當時王永慶希望長庚不僅是硬體全新的醫院，更期盼在觀念與管理上也都要是全新的，而羅慧夫也不負期望，開創醫院新風格。

王瑞慧代表長庚紀念醫院向羅醫師遠道而來的家屬，包括女兒及女婿等致意並表達感念：「對於羅醫師的離去深感不捨，感念你們的父親把人生最精華的歲月，全都奉獻給台灣！」

長庚決策委員會主委程文俊指出，羅慧夫打破一般傳統分科的做法，整合跨科功能，於長庚醫院首創全國第一所顱顏中心，退休後成立基金會，繼續把他的熱情與愛從台灣延續到海外，也召集當地醫師傳授修補唇顎裂技術，為海外醫療撒下希望種子，為台灣醫療最好的行銷。

(中國時報)

新北公益尾牙 身障者秀出自我 防豬瘟 彰縣推廚餘養豬轉型

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。