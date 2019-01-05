防豬瘟 彰縣推廚餘養豬轉型

2019年01月05日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

金門又見海漂死豬，全台戒備，彰化縣政府2日開設三級非洲豬瘟緊急應變中心，彰化縣養豬共74萬頭，多達688戶，規模是全台第3大，其中162戶仍採廚餘飼養，中央已全面提供飼料差額與技術諮詢、鼓舞自願性退場補助，縣府將強化宣導。

加強稽查廚餘蒸煮

非洲豬瘟讓全台防疫繃緊神經，吃廚餘豬隻，怕未經高溫殺菌而成防疫漏洞，中央加速推動轉型；不過，豬農反映，吃廚餘不僅是成本問題，主要是品種不同，本土桃園種的黑豬都吃廚餘，黑豬生長較慢，白豬養半年，黑豬得1年多，且有一定的客源市場。

縣府農業處表示，廚餘養豬轉型，每頭補助2200元，畜產研究試驗所業已開發黑豬的飼料配方，飼料行都買得到，即日可向各地公所申請。彰化縣動物防疫所指出，轉型期間，環保單位持續加強稽查，嚴格監督廚餘蒸煮，目前已開罰1場。

縣府防疫上緊發條

動物防疫所指出，1月將分區擴大辦理4場非洲豬瘟強化宣導講習和各項活動，讓業者充分配合各項管制措施，並透過產業line群組提供最新疫情。縣府並印製非洲豬瘟小知識宣導單，讓業者及民眾了解傳播途徑和注意事項，同時加強養豬場訪視及肉品市場環境，及周邊道路、運輸車輛的消毒防疫工作。

動物防疫所長董孟治表示，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，食用豬肉只要加溫過70度C持續30分鐘以上就可把病毒殺死，非洲豬瘟的特徵是豬隻會發高燒、生理體表會有紅斑，嚴重的話會有排血痢，一旦發現豬隻有，呼籲養豬戶第一時間通報做移動管制，以防病源擴散。

(中國時報)