南市府不容抹黑 民批文字獄

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉投書媒體，被台南市政府自訴妨害名譽。開庭前，陳率支持者在法院門口高舉「我自首，我批評政府」的看板表達抗議。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉投書媒體指《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》，市府罕見自訴陳妨害名譽。4日開庭前，陳率支持者在法庭外痛批「文字獄」；法官詢問是否安排調解時，他「願意和市長黃偉哲談」。黃偉哲說，市府立場一貫，該依法辦理就依法辦理。

市府批投書未查證

陳致曉投書媒體後，市府為捍衛行政尊嚴，不容惡意抹黑，罕見地向台南地院自訴陳致曉妨害名譽。昨天上午首度開庭前，陳致曉呼籲關心言論自由的公民陪他一起出庭，並號召曾批評政府、曾轉發批評政府的公民一起出面自首，約10多人到場聲援。

市府委任律師林仲豪指出，陳致曉撰文的內容有諸多不實、未經查證，部分文章內容媒體也曾報導過，甚至為此刊登道歉啟事，但陳卻仍引用錯誤資訊，並再次發表，市府才自訴提告加重誹謗罪。

庭訊時，陳致曉表示，文章內引用萬國皮箱在高鐵站旁的購地案，市府新聞稿也提及僅花7個月的土地變更程序，事後又說需要2年，難道市府說謊？對於被市府自訴提告，他則覺得非常光榮，並自稱是有史以來頭一遭，「這是一場文字獄」。

律師回文章有根據

陳的委任律師裘佩恩也提出，此案市府是否被害人？公法人是否適合自訴人？必須先行釐清。裘還說，政府施政可受公評，針對人民評論言論的容忍程度更應高於一般民眾，才符合憲法保障言論自由及民主法治國家人民監督政府的旨意；加上陳致曉的文章有一定根據，網路上找得到，並非空穴來風，批評也非捏造，從傳述、討論再加上自己意見，並非無所本。

裘佩恩還請法官勸市府不要浪費國家資源，徒增人民對政府反感；選舉已經過了，應該撤掉自訴。法官當庭詢問是否安排調解？陳指願意和黃偉哲談，市府委任律師表示會徵詢市府意見。

對此，黃偉哲認為，市府的立場一貫，即是前市府時代提告，該依法辦理就依法辦理；如果是對方對他個人的不實指控，他就會保留法律追訴權。

(中國時報)

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