不忘故鄉 兩院長捐助林邊

高雄市大東醫院院長蔡森郎（右）及新北市新莊大順醫院院長黃慶菖（左）都是林邊人，事業有成後不忘本，時常回饋故鄉。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

高雄市大東醫院院長蔡森郎及新北市新莊大順醫院院長黃慶菖都是林邊人，雖然已離鄉發展40多年，仍不忘本，事業有成後持續回饋故鄉，包括捐助國中小獎助學金及基礎地方建設等。南北兩家醫院院長善舉，嘉惠不少鄉親及學子。

表兄弟事業有成 回饋鄉里

78歲的蔡森郎及74歲的黃慶菖是表兄弟，也同為林邊國小、屏東中學、國防醫學院校友。兩人從小就天資聰穎，雖然家境都不好，但仍努力向上，當上醫生，後來分別在高雄市及新北市開設醫院，事業十分成功。

兩人雖然在異鄉生活時間比在林邊久，事業有成後都不忘故鄉，時常回鄉探望親友，並捐款回饋故鄉，包括林邊國小獎助學金、林邊國中優秀學生留鄉獎金等，嘉惠不少學子，為故鄉培養許多優秀人才。

蔡森郎也在林邊鄉公所、林邊國小、河濱公園等處捐建涼亭，讓鄉親們多了遊憩及避風遮雨的空間；其中林邊國小的「朝宗亭」是以其父為名，別具意義。黃慶菖則是捐助河濱公園兒童遊樂設施，讓林邊孩子多一處安全遊樂場。

從小清苦不忘本 嘉惠鄉親

林邊鄉代會主席吳冬白說，兩人的家境都不好，蔡的爸爸是小農，黃的爸爸是賣布小販，要養好幾個孩子，求學過程中還曾因家裡經濟不好差點無法就學，所幸在學校老師堅持下才能繼續讀書，方有今天的成就，所以會這麼感念故鄉。

黃慶菖4日回到故鄉，為娶媳婦的兒子補請宗親，席開20多桌不收禮金，讓許久不見的親友們聯絡感情。他說，雖然兒媳兩人都已在美國生活，他仍堅持要回鄉辦桌，希望下一代不忘本。

(中國時報)

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