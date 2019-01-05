吸蜜鸚鵡來伴讀 調皮撒嬌惹人愛

2019年01月05日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

吸蜜鸚鵡更化身成為該校田徑隊的隊服象徵。（葉書宏翻攝）

新北市三峽區中園國小老師杜沛書為讓學生更瞭解野生動物，向動保處認養吸蜜鸚鵡，期望讓學生體會尊重生命的精神，活潑可愛的吸蜜鸚鵡不但成為學生們的最愛，還化身為該校田徑隊的隊服象徵，鼓舞選手們在田徑場上熱情競賽。

杜沛書原已飼養一隻吸蜜鸚鵡，日前得知動保處的校園鳥媒合措施後，立即前往認養動保處收容的吸蜜鸚鵡，讓兩隻鸚鵡能相互陪伴，在校內一起陪伴學生。

杜沛書表示，自從學校認養吸蜜鸚鵡後，學生跟鸚鵡們的互動相當熱絡，學生不但在鸚鵡身上學到關於野生動物的知識，更學會尊重生命和熱愛生命的態度。

另外，吸蜜鸚鵡調皮搗蛋愛撒嬌，喜歡飛到學生或來賓的肩膀上，他特別以吸蜜鸚鵡圖樣設計成該校田徑隊的專屬田徑服，把這對生命教育的熱情精神，化為運動場上積極奮鬥的動力。

值得一提，校園內的生態教室除了飼養鸚鵡外，還飼養豹紋守宮、台灣斑龜、密西西比紅耳龜及大蘭多蜘蛛等各式野生動物，讓學生從小親近野生動物，觀察其生活習性培養愛護動物、尊重生命的責任感。農業局長李玟表示，鸚鵡是種長壽、聰明、學習力強且互動性高的動物，因此鸚鵡的飼主往往把牠們當成家人般重視，萬一遺失了就像失去至親般難過，到處打探消息。

民眾若遺失鸚鵡可至新北市動保處公告招領區網頁查詢。動保處也會媒合流浪鸚鵡成為學校學生們生命教育的最佳夥伴，陪伴學生一起成長。

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(中國時報)