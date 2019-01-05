愛上喵星人 13年狗僕成貓奴

Migo最愛睡在冬暖夏涼的咖啡機的溫杯區上，因咖啡機1台要價2萬多元，讓主人熱拿鐵笑言：「這應該是貓界最貴的窩吧！」（蔡依珍攝）

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中國時報
本報記者／綜合報導
努努超愛撒嬌，最喜歡窩在主人胸前。（邱立雅攝）
布丁會將家附近的受傷鳥兒叼回家，似乎是在保護牠們，不願讓人靠近。（何冠嫻翻攝）

寵物總有神奇的魔力，讓主人甘願一頭栽下去。熱拿鐵當了13年的狗僕，因鄰居送養小貓，顛覆自己的想像成為貓奴。王姓居民也是餵養流浪貓「小橘」，餵到出門上班前都會想看牠。王獻儀更是對鸚鵡「一見鍾情」，一連養7隻。

熱拿鐵當了13年的狗主人，從來沒有想過養貓，直到今年5月鄰居的貓意外生下3隻小貓，她好心收養1隻Migo，卻從此成為「貓奴」，鏟屎、被抓傷、不理人都甘之如飴，只要Migo稍微撒嬌就讓她如被寵幸，因Migo最愛睡在冬暖夏涼的咖啡機上，讓她笑言：「這應該是貓界最貴的窩吧！」

王獻儀8年前對寵物店內的和尚鸚鵡「一見鍾情」，至今已飼養了6隻金剛鸚鵡和1隻巴丹鸚鵡，不但是卡菲努努景觀餐廳的鎮店之寶，還有專屬「辦公室」，每天跟著王獻儀一塊上下班。

劉先生則是在外頭撿回狗兒「布丁」，但獨自在外闖蕩已久的布丁十分憂鬱，時常蹲坐在牆角下面壁，不願與人親近，在家人悉心照料下才逐漸建立自信，更多了憐憫與助人之心，會將住家附近的受傷鳥兒叼回家守護。黃金獵犬SIMON則是個大吃貨，完全不挑食，足足有40公斤重，愛撒嬌又愛討抱抱，讓嬌小的主人KALLY，差一點被坐扁。

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(中國時報)

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