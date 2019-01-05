古錐小究桑 家人相伴愛七逃

梨山賓館副總經理林閔政為寵物「小究桑」在臉書設專頁，吸引很多粉絲。（小博美愛七逃粉絲專頁提供）

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中國時報
／台中報導

梨山賓館副總經理林閔政行銷梨山賓館有一套，讓遊客翻山越嶺慕名而來，為熱愛的工作投注心力，衝高梨山賓館住房率，生活中的摯愛還有養了11年的寵物「小究桑」（日文「社長」意思），他還為這隻小博美開設「小博美愛七逃」粉絲專頁，記錄與家人四處旅行的遊記。

這隻陪伴林閔政家人的愛犬「小究桑」，年齡11歲，在牠出生半年在寵物店認養，雖然有先天性長短腳，但家人第一眼就和「小究桑」很投緣。

林閔政說，因照顧狗狗緣故養成運動的習慣，早、晚各1次遛狗，走路或跑步有「小究桑」在一起，運動不會無聊，還處處有驚喜，隨著狗狗的眼光和動向，家人話題聊不完。

假日常常帶著「小究桑 」出遊，他笑著表示，拍狗比拍人還多，特別為「小究桑」開設「小博美愛七逃」粉絲專頁，有很多粉絲跟著欣賞他們到全台各地的風景，山上、海邊，連花海是必遊之地。

林閔政愛狗如家人，也將大愛推動到全台最高海拔的書房，在梨山賓館誕生「山那邊 夢想書房」，發起募書行動獲熱烈迴響，書香飄梨山，「給上山一個理由，給自己一個夢想」，為高山偏鄉帶來更多知識的力量。

迎接2019年，「小究桑」跟著到梨山跨年，最近台中市掀起「谷關空氣」的清新風潮，梨山空氣不只乾淨，還加入動人心弦的書香，吸引很多粉絲按讚。

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(中國時報)

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