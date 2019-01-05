小黑有天分 招呼罵人學得快

雲林縣國三生陳冠羽和她的寵物貓「鹽鹽」是好麻吉。（許素惠攝）

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中國時報
／連線報導
機車行老闆吳家偉（右）與小學徒陳冠霖（左）對小黑（圓框內）的語言天分都很肯定。（洪榮志攝）

在台南市安平區建平七街經營機車行的吳家偉，飼養一隻十分聰明的九官鳥「小黑」，不僅餓了會對主人跳舞討飼料，還會招呼上門的客人「你好」，甚至被車行小學徒逗弄時，更會飆罵「幹」，深得主人一家的喜愛，成為鎮店之寶。

吳家偉表示，小黑是3年前自己飛到機車行來的，停在待售的新車坐墊上。由於趕不走，索性養在店裡，每天跟著家人工作、生活。沒想到，才剛養2個多月，小黑就展現出聰明的一面，居然會對著客人喊「你好」，讓他感到很意外。

車行小學徒陳冠霖也說，小黑除了會說「你好」之外，還會罵人。有一次，他逗弄它玩時，對方不爽，居然罵「幹」，讓他當場哭笑不得。

最讓吳家偉難忘的是，有一次全家人出外旅遊，將小黑帶回老家暫時寄養。不料，平常不怎麼會叫的小黑，竟然不分白天、晚上不斷地大聲叫，吵得鄰居都來抗議，還問「幹嘛養隻這麼吵的鳥？」此時才得知小黑會認主人，更讓吳家偉疼惜。

雲林國三生陳冠羽從農耕老師的農場領養了貓咪「鹽鹽」，人貓成為好麻吉，在主人愛心呵護下，鹽鹽漸漸擺脫骨瘦嶙峋的精實體態，成為一隻可愛的胖胖貓。最有趣的是，可能意識到自己肉太多，很喜歡跟著主人登上「抖肉機」抖，擬人化行為超萌。

鹽鹽原本是隻農場上的貓咪，每天和雞、鴨、牛、狗等動物自由自在悠遊在山林田野，三不五時遇學生農耕課時，還能跟孩子玩，好不快樂。鹽鹽在農場時一天一正餐，其餘自行打野食，加上運動量足，體型精實，毫無贅肉，來到陳家，被陳冠羽照顧得很好，體態豐盈不少，已經擺脫骨瘦如柴之列，晉升為胖胖貓。

陳冠羽說，鹽鹽可能知道自己已經從「趙飛燕」變成「楊貴妃」，所以常常和家人搶著登上抖肉機，希望抖掉一身肉，每回見到牠隨著機器全身抖動的模樣，就令人發噱。

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(中國時報)

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