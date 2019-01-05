栗翅鷹2度迷航 重回主人懷抱

2019年01月05日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「玩鳥」多年的陳科萌，手臂上停著1隻栗翅鷹名喚「米諾瓦」，每天下午他都會帶著凶猛、美麗的愛鷹到台東海濱公園放飛，喜歡蹓鷹的陳科萌飼養米諾瓦5年，人與鷹靠著互相信任培養感情，因此雖然米諾瓦有2次離家出走的紀錄，但是最後還是回到他身邊。

在台東市海濱公園，陳科萌手臂上的「鷹」姿煥發的栗翅鷹，展開大翅飛到400公尺外的鷹架上停棲，在他的發號施令下，又精準地飛回到手臂上，像小狗般討拍，陳科萌馬上用生鮮雞肉犒賞，他說栗翅鷹美麗、凶猛、智商高，是名副其實的「鷹犬」。

陳科萌表示，這隻母栗翅鷹在台灣合法繁殖，2個月大時由他接手飼養、訓練，並取名為「米諾瓦」，5年來靠著耐心、陪伴及專業知識，人與鷹取得互相信賴。

馴鷹人最怕放飛的鷹一去不復返，陳科萌說，米諾瓦曾有2次逃家紀錄，1次是在美術館放飛時，因為風大受到驚嚇而迷航，隔天被送交台東縣野鳥學會，人、鷹重相逢；第2次是在海邊配合攝影時，因受海浪聲驚嚇而飛離，隔天在原地被他呼喚回來。

陳科萌表示，栗翅鷹社會性結構強，在野外追逐獵物，會採團體作戰，牠的主食是兔子，所以米諾瓦偶爾也會配合受邀到田間為農民除害，他跟米諾瓦的感情有如父女。

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(中國時報)