借重新聞專業 拚提升國際形象

2019年01月05日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新任新北市新聞局長蔣志薇過去在媒體從業13年，去年3月剛加入萬里雲科技擔任策略長，此次透過友人引薦，接受侯友宜邀約執掌新聞局，蔣志薇說，希望透過在業界工作多年累積的多元視角，務實地來協助新北市提升國際形象及政策宣傳設計美感。

41歲的蔣志薇有輔大新聞系、英國西敏寺大學新聞系碩士學歷，歷任TVBS政治中心記者、中華民國建國一百年基金會副執行長、聯合報影音處政治中心副主任、彭博商業周刊中文版台灣營運總監、雪豹科技副總經理、台灣紫牛創業協會理事長、萬里雲科技策略長。

首度投入公職體系，蔣志薇說，雖然原來職位的薪水比公務體系高得多，過去也未計畫踏入公職體系，但她認為「有機會改變而不做，受害的是下一代」，從過去當媒體記者討論眾人之事，如今有機會服務眾人，是對自己能力的驗證。

且她覺得侯友宜是一位做事認真、認同公務員的好長官，加上家人願意支持她，多方考量後便一口答應。

蔣志薇強調，從媒體到企業界的職涯歷練，讓她累積許多觀點，她希望能把這些經驗作為養分，在公務體系中跳脫公務框架，融入業界視角，務實地來協助新北市提升國際形象及政策宣傳設計美感，未來也會與祕書處長饒慶鈺合作，在國際交流、互動上共同提高新北的能見度。

(中國時報)