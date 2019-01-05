獎學金及時雨 單親媽含淚謝基金會

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中國時報
巫靜婷、／苗栗報導

陳清波文教基金會4日於竹南鎮照南國中舉行頒發典禮，給予苗栗縣竹南、後龍等6鄉鎮同學「不輸在起跑點」的機會，主辦單位指出，今年申請人數創新高，多數弱勢家庭嘆「大環境不好」使經濟愈發艱困，有單親媽當場淚崩感謝。

發言人古文雄表示，今年申請人數創新高達131人，80名獲選同學中有35名為新面孔，家戶訪視過程中，多數弱勢家庭嘆「大環境不好」，家中經濟實在無法讓孩子受到充足的教育，基金會頒發每人每月5000元、1年6萬元獎助學金，在學校專款專用下，孩子能運用此經費參與課業輔導、才藝學習及校外活動等，大學生1學期亦有3萬元的獎學金，7年來獲選同學有進有出，受獎人數達557人，頒發金額約為3735萬元，受惠學生、家庭眾多。

基金會董事長蔡樹軒致詞中以「英雄不怕出身低」、「將相本無種，同學當自強」等語勉勵受獎同學，鼓勵其要有「吃人1口還人1斗」回饋國家社會之心，更要立定有為者亦若是的崇高志願，將來學有所成、事業發展時，要盡力幫助社會上需要幫助的人。

3名受獎學生代表大方地敘述自己得獎的感受，感謝基金會的慷慨解囊，讓自己在學習之路上無後顧之憂，家長黃素美上台致詞更哽咽表示，身為單親媽媽又高齡產子，為照顧孩子無法工作，生活壓力一度壓得喘不過去，除借貸外別無他法，曾經絕望無助，直到獲獎助學金，深刻認同其「窮不能窮孩子，省不能省教育」理念，孩子不因窮困走偏路，目前在校表現亮眼。

(中國時報)

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