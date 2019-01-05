綠議員聯合 相挺郭國文

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中國時報
／台南報導

台南市第二選區立委補選選情升溫，爭取民進黨提名的郭國文4日舉行記者會，綠營多名市議員均到場相挺，並指控非民進黨勢力合流介入選舉，要大家團結相挺郭國文。另名也有意角逐黨提名的陳筱諭則回應說，派系要角的抹黑攻擊、台北政壇的密室交易，才是真正介入選舉的外力。

台南市前副市長顏純左及市議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏、陳碧玉、蔡筱薇、沈震東、呂維胤特助等人，昨天上午齊聚郭國文競選總部，力挺郭國文參選立委。

顏純左表示，台南市第二選區本來相對單純，卻演變為有心人要結合非民進黨的力量，對民進黨進行反撲；同時第二選區也是綠營指標，如果這一席立委補選輸了，台灣的民主基礎會動搖，因此呼籲大家團結，讓純民進黨代表的郭國文，順利出線獲得提名。

林志展、陳秋宏皆稱讚郭國文學經歷完整，專業與歷練十足，為這次台南立委補選最強選手；蔡蘇秋金、陳碧玉、沈震東及蔡筱薇也同時表示，要讓民進黨的價值延續下去，讓民進黨重新被人民信任，郭國文會是最好的人選。

郭國文表示，過去黃偉哲在台南市第二選區得票率超過76％，為全國得票率最高，也是這次全台五區立委補選，民進黨最有可能勝選的地方；但他所承受的壓力和挑戰也是最大，無黨、國民黨甚至聽聞連黑道都介入這次選舉，要對民進黨進行反撲，因此拜託眾人團結一起打贏這場立委選戰。

不過，陳筱諭卻回應，指真正介入選舉的外力，來自於台北派系要角的抹黑攻擊、台北政壇的密室交易，這些外力正在企圖扼殺年輕人的空間、壓抑在地鄉親的民意。

(中國時報)

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