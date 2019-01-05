持萬事達卡搭捷運 高雄搶先機

2019年01月05日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

繼倫敦、新加坡，高雄成為全球第3也是北亞第1個可以信用卡搭捷運的城巿，高雄捷運4日與發卡組織萬事達卡合作，正式開通信用卡行動支付，年底前持卡除了六、日享有7折折扣，各發卡銀行也有現金、點數甚至免費的優惠。

高捷董事長赦建生4日表示，高雄捷運只有紅橘兩線，老實講規模不大，但或許「姻緣」早就注定，這次與萬事達卡合作，巧的是，對方的LOGO也是紅、橘兩色，而高雄也是倫敦、新加坡後，全球第3個可以信用卡搭捷運的城巿。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文說，外籍遊客來高雄時，如何提供智慧、便利的支付方式，相信一般飯店、餐飲都不是問題，但是提到運輸，過去他們可能會擔心沒有新台幣，但現在只要持萬事達卡，在高雄搭捷運已不是問題。

高捷與萬事達卡去年8月簽約，僅花4個月就完成系統設定，即起境內外旅客無需排隊購票，也不需要現金，就可以持萬事達卡或綁定的行動裝置搭捷運，高雄也獨步北亞，成為第1個接受全球NFC信用卡地鐵支付系統的城市。年底前，消費者持感應式萬事達卡信用卡、Debit／金融卡、使用符合EMV規範行動錢包及穿戴裝置等，搭高捷就享有六、日7折優惠；各發卡銀行也祭出點數或現金回饋，甚至還有周一至周五免費的優惠。

(中國時報)