嘉市5連霸市議員 賄選遭起訴

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

5連霸嘉義市議員廖天隆涉嫌以1票1000元透過呂陳姓樁腳賄選15票，4日被依違反《選罷法》起訴。但檢方考量2人坦承犯行、年事已高，廖天隆71歲、呂陳樁腳82歲，建請對廖天隆附帶條件宣告緩刑、呂陳樁腳減刑或免刑，廖天隆表示尊重司法。

起訴書指出，廖天隆於去年9月間到呂陳女樁腳的住處，詢問她可以「處理」幾票？呂陳回答15票，廖隨即以零用錢、生活費等理由，掏出1萬5000元交給她。她拿取自己的1票1000元後，剩餘1萬4000元陸續發放給選民，尋求他們支持廖天隆。

承辦檢察官王振名考量廖天隆已71歲、年事已高，犯後坦承犯行，且查獲票數僅15票，危害非鉅，又已被提起當選無效之訴，不僅可能失去議員身分，還擔心他日後入監服刑無法坦然面對，建請法官附帶條件緩刑之宣告，以啟自新。

呂陳樁腳82歲，年事已高，於偵查中自白犯行，並因其供詞而查獲廖天隆賄選情事，檢方也建請減輕其刑或免除其刑。此案追回1萬2000元賄款，呂陳樁腳1000元及翁姓選民2000元賄款未繳回。

嘉義地檢署針對日前查獲之賄選案件，4日再起訴廖天隆及呂陳樁腳賄選等10案，累計2018年九合一選舉目前已起訴150件，績效在全國名列前茅，另外尚有案件偵查中。

(中國時報)