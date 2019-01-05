愛閱添好運 借書免費算塔羅

到新北市立圖書館蘆洲集賢分館借書，占星協會安琪兒老師免費幫算塔羅牌今年運勢。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

新北市立圖書館蘆洲集賢分館與中華民國占星協會合作，邀請林樂卿及安琪兒等塔羅牌名師駐館，即日起前往借書即可免費參加新年塔羅運勢占卜，老師還替12星座挑選開運書單，希望大家多讀書多好運。

蘆洲集賢分館主任陳樺萱說，民眾對新年都充滿期待，集賢分館為了推廣讀書風氣，特別結合星座運勢話題，從11日星期五到13日星期天連續3天，邀請塔羅牌老師到館駐點，民眾只要借書達10本，就可免費參加新年塔羅占卜活動，由老師親自為民眾占卜算命，解說來年狀況及運勢。

星宿老師林樂卿也以塔羅牌替各星座新的一年占卜算命並推薦適合書籍，牡羊座新年事業好轉，推薦三采文化出版《我為我工作》；金牛座多采多姿、生活愉快，推薦印刻出版《戀愛課：戀人的五十道習題》；雙子座要思考與計畫未來發展，推薦大田出版《1年計畫10年對話》。

巨蟹座家庭與感情運、人際關係都不錯，推薦遠流出版《成為有錢人的教科書》；獅子座需注意開源節流，推薦臉譜出版《為什麼撲滿比存摺容易存到錢》；處女座財運、事業大有進展，推薦天下文化《本質思考》；天秤座男女情感運勢強，推薦時報出版《愛情，不過就是理解複雜，選擇簡單》。

天蠍座到處探索更有拓展性，推薦時報出版《Google創投認證！SPRINT衝刺計畫》；射手座狀況多，要運用智慧度過難關，推薦今周刊出版《我只是敢和別人不一樣》；摩羯座熱衷工作，可嘗試過輕鬆生活，推薦三采出版《無聊的價值》；水瓶座事業順利，計畫能夠實現，推薦天下雜誌《挺身而進》；雙魚座放寬心胸，注意錢財運用，推薦遠流出版《從你所在的地方開始》。

(中國時報)

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