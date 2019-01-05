警方結合超商 抓車手領獎金

2019年01月05日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣台西警分局為打擊詐騙集團，除到轄內超商及金融機構宣導，並於提款機張貼「只要你敢領，一定捉到你」標語向詐騙集團宣戰，只要打電話報警因而查獲車手即可獲得獎金1萬元，鼓勵超商店員與民眾賺外快兼做公益。

近年來詐騙集團不斷翻新詐騙手法，讓民眾防不勝防，其中領款車手更是詐騙集團的手腳。台西警分局東勢分駐所因此針對車手擬定嚇阻逮捕方案，傳授超商店員辨識車手特徵以及阻詐撇步，若通報警方查獲車手，可獲得獎金1萬元。

東勢分駐所長詹鎰誠表示，若發現提款的人手中持有多張提款卡、多次提領現金、長時間占用ATM、不斷講電話、神情緊張東張西望等特徵，請立即撥打110或通知當地分駐所或派出所，以掌握查緝詐欺車手契機，並且減少詐騙款項以及被領取的機率。

詹鎰誠說，車手宛如詐騙集團手腳，若遭查緝到案便無法洗錢，資金也無法回流到詐騙集團。所以只要斬金流斷後路，強化金融機構及超商聯防機制，並建立防詐LINE群組、業者與警方即時打詐通報平台，便可讓詐騙集團無所遁形，確保民眾財產安全。

台西警分局長蘇保安指出，詐騙集團通常將電信機房設在境外，主嫌藏身幕後，唯一現身的是必須操作ATM或與被害人見面取得贓款的車手，所以車手就成為警方最佳的突破點，警方特別結合超商捉車手並且祭出優渥獎金，也歡迎民眾一同加入捉詐行列。

(中國時報)