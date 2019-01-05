警方結合超商 抓車手領獎金

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣台西警分局為打擊詐騙集團，除到轄內超商及金融機構宣導，並於提款機張貼「只要你敢領，一定捉到你」標語向詐騙集團宣戰，只要打電話報警因而查獲車手即可獲得獎金1萬元，鼓勵超商店員與民眾賺外快兼做公益。

近年來詐騙集團不斷翻新詐騙手法，讓民眾防不勝防，其中領款車手更是詐騙集團的手腳。台西警分局東勢分駐所因此針對車手擬定嚇阻逮捕方案，傳授超商店員辨識車手特徵以及阻詐撇步，若通報警方查獲車手，可獲得獎金1萬元。

東勢分駐所長詹鎰誠表示，若發現提款的人手中持有多張提款卡、多次提領現金、長時間占用ATM、不斷講電話、神情緊張東張西望等特徵，請立即撥打110或通知當地分駐所或派出所，以掌握查緝詐欺車手契機，並且減少詐騙款項以及被領取的機率。

詹鎰誠說，車手宛如詐騙集團手腳，若遭查緝到案便無法洗錢，資金也無法回流到詐騙集團。所以只要斬金流斷後路，強化金融機構及超商聯防機制，並建立防詐LINE群組、業者與警方即時打詐通報平台，便可讓詐騙集團無所遁形，確保民眾財產安全。

台西警分局長蘇保安指出，詐騙集團通常將電信機房設在境外，主嫌藏身幕後，唯一現身的是必須操作ATM或與被害人見面取得贓款的車手，所以車手就成為警方最佳的突破點，警方特別結合超商捉車手並且祭出優渥獎金，也歡迎民眾一同加入捉詐行列。

(中國時報)

清大籌建 高規格君山音樂廳 徒步70公里 恆春鎮長爭福利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。