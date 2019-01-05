南市治理龜子港 拓寬排水渠道

2019年01月05日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府水利局為降低台南市柳營區中埕里、東昇里及六甲區龜港里、水林里淹水風險，爭取經費辦理「龜子港排水治理工程」新文橋至德元埤出水閘門下游段整治，排水渠道向兩側拓寬、加高護岸，預計2020年6月底前完工。

水利局表示，龜子港排水系統附近因地勢低漥且近年來降雨趨勢日益極端，歷年來每逢豪大雨來襲均造成嚴重淹水災情。為提高龜子港排水系統防洪標準，該局除籌措財源外，也向中央爭取經費辦理龜子港排水系統各項改善工程。

據統計，投入龜子港排水改善之經費達新台幣約5億1917萬元，現階段已將龜子港排水台一線新文橋以西區段、其支流八老爺排水、南八老爺排水之下游地區整治完畢，防洪標準提高至10年至25年防洪頻率。

為再改善龜子港排水台一線新文橋以東地區淹水狀況，水利局已向中央爭取到前瞻基礎建設計畫8000萬元辦理「龜子港排水治理工程」，預計施作於柳營區中埕里、東昇里及六甲區龜港里、水林里等龜子港排水沿岸，西起台1線新文橋，東至德元埤出水閘門下游約700公尺處，全長約2667公尺。

目前該工程正辦理用地取得作業，預計2020年6月底前完工，未來將以現有龜子港排水渠道向兩側拓寬，改善土石護岸、加高護岸，以期改善淹水問題，兩側護岸還將施作約6公尺寬的防汛道路，待防汛道路完工後，可由省道台1線直達龜子港排水上游處，加速搶修搶險效率，避免造成淹水損失。

(中國時報)