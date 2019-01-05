南向專班 醒吾專業辦學

2019年01月05日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

醒吾科大副校長陳義文（中）與國際長國安民（右），在律師許富雄陪同下，4日到北檢按鈴控告不實報導。（季志翔攝）

醒吾科技大學開辦新南向國際產學專班，日前卻遭指控，該班30名印尼學生被安排到隱形眼鏡包裝工廠打工，未料變成學工，消息傳出後躍上國際媒體版面，甚至無端在印尼掀起「仇台」、「排台」的政治風暴，對此校方再度澄清，此事乃是不實抹黑的誤導爆料，學校已對報導記者按鈴申告，以正視聽，並盼有心人士勿再造謠，讓辦學能夠回歸教育專業，教育部也澄清，已赴該校查核，確定報載內文非屬實情。

中華民國私立科技大學校院協進會昨日晚間發表聲明，指享譽國際的台灣技職教育，在部分人士對印尼國際產學專班的錯誤報導下，幾十年來好不容易建立的聲望和形象正一滴滴的流失，讓技職體系學校員工，內心也一滴滴地在淌血，呼籲勿耗損社會資源，也不要再傷害台灣技職教育與學校。

醒吾科大副校長陳義文表示，該校從2017年中開始，積極配合招收新南向學生，迄今已招收540位外籍學生，其中包含來自印尼及越南等東南亞學生。

陳義文也提到，受到教育部委託，醒吾在去年3月率領33所技職院校，一同前往印尼邦加島及巴淡島舉行二場技職教育招生博覽會，期間吸引上萬名學生參加，並招收到不少印尼生來台，新南向美意逐步落實，但學校「直接招生」，可能阻擋特定仲介人士謀利機會，才會遭不實抹黑。

醒吾受指控，印尼專班學生被安排到新竹一家光學隱形眼鏡公司實習，被媒體報導學生工作量極大，並強調每小時貼3000片標籤，對此，陳義文嚴正澄清，「事實上，是一天貼3000片，差距10倍」，更重要的是，台籍工讀生也是按此標準行事，並無差別待遇，媒體報導該校剝削外籍學生的指控，實在太為沈重。

學生實習沒差別待遇

此事經國內媒體報導後，同樣受到國際媒體關注，醒吾科大國際長國安民指出，不實報導與指控，已使新南向政策美意大打折扣，不只優質企業被說成血汗工廠，用心辦學的學校更成為全民公敵，外籍生還被貼上學工的負面標籤，消息傳回印尼後，在印尼被誇大誣指成台灣剝削印尼學生勞動權益、吃豬肉等離譜情事等，完全背離事實，無端在當地掀起「仇台」、「排台」政治風暴。

教育部技職司司長楊玉惠表示，關於媒體報導醒吾科技大學印尼學生打工消息，內容都非屬實情，印尼學生在看到相關報導後，也都感到很憤怒，主要在於消息已躍上國際媒體版面，讓家長感到非常擔心，對此教育部也多次前往醒吾科大進行查核，並與校方主管、印尼學生訪談，確定並沒有發生違規情事。

教部查核證實無違規

「在教育部嚴查督導下，任何違法意圖均難以得逞。」陳義文強調，此事乃是不實抹黑的誤導爆料，經教育部及印尼官方查證後，醒吾科大的新南向國際產學專班辦學並無不法，校方盼有心人士勿再造謠，讓辦學能夠回歸教育專業。

(中國時報)