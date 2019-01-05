開設穆斯林專區 友善印尼生需求

2019年01月05日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

配合政府力推新南向政策，近來來台求學的東南亞學生愈來愈多，其中不少人屬於伊斯蘭教信仰，為了增添其在台生活便利性、友善性，醒吾科技大學特別在校內開設穆斯林專區，包含男女分開的禱告室，餐廳也有特別專區，專門提供清真美食。

醒吾科技大學開辦新南向產學專班，當中來自印尼、越南等國家學生占大宗，校方表示，該校辦學秉持「幼吾幼以及人之幼」的精神，將外籍學生視為己出，不只從入境接機、辦理居留證、工作證及安排企業等，均親力親為，從未假手他人；在硬體建設方面，校內還特別為印尼學生籌建男女分開的禱告室、淨身台、甚至協調食堂成立「穆斯林專區」。

醒吾科大副校長陳義文指出，像是為了讓印尼學生適應台灣生活，校方也特別為印尼生舉辦多次文化參訪活動，當中也包含足球比賽、歌唱比賽，甚至在伊斯蘭過年期間，更安排專車載送學生參加各項慶祝活動，並且因寒流來襲，還特別送每位學生一件帽T外，也募集大量冬衣禦寒。

至於用餐方面，伊斯蘭教學生不吃豬肉，卻被惡劣謠傳打工時被要求吃豬肉，又說「天天吃炸雞」，校方駁斥指控完全不實，強調學生打工的隱形眼鏡包裝公司「優你康」，用餐均由員工自行點餐，「何來強迫之說？」

陳義文更指出，學校與企業極為用心照顧這群印尼生，為擔心學生語言不通、自行搭車有困難，且考量安全，特別提供接駁車接送，交通車一天來回成本高達7000元，代表學校照顧印尼學生的用心良苦，竟被外界說成是意圖控制學生，真是「情何以堪？」

(中國時報)