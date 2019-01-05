2019年01月05日 04:10 中國時報 林周義／桃園報導

「家有一老，及時行孝。」講台上的醫師授課之餘，不忘提醒學生盡孝道。今年60歲的韋海浪，是桃園榮民醫院前精神科主任，同時也是業餘馬拉松、鐵人三項選手，每逢假日都會帶著行動不便的母親「飆輪椅」，邊跑步邊兜風，目前已完成1000多公里的距離。

韋海浪的母親約在4年前確診失智症，對於擅長精神醫學的他，並沒有太大的驚訝，反而多了一份從容。「碰到了就面對，雖然會覺得不捨。」韋海浪表示，為了照顧母親，一開始都會推著母親到公園散步，然而久了發現母親只是坐在一旁。某天散步時，突然激起慢跑的念頭，隨著腳步加快，母親也流露出興奮感，甚至指著前方喊「緊！（台語）」，要他加快速度。跑贏路人時，就會比出「Yeah」的手勢。

發現母親愛上「飆輪椅」後，韋海浪也為母親加裝安全帶。每逢天氣好的假日，就會推著母親從南港一路「飆」到大直，每次跑上10公里，好讓她維持與外界的接觸，隨時與路人互動，打招呼。一旁的外籍看護追不上，只好騎著ubike跟在後頭。他笑言「看護的同業都說，怎麼讓老闆推輪椅，自己騎腳踏車了？」

「母親可能全世界坐輪椅走的距離最長的人！」韋海浪表示，推著母親跑步兩年，至今已累計超過1000公里的距離。除了讓母親開心，自己也因負重跑步，腿力更強壯。若碰上雨天、冷天，韋海浪就會在室內，為母親吹口琴，逗她開心，同時刺激她的腦袋。他表示「母親沒有退步就是一種進步。」

60歲的韋海浪體態依舊維持得佳，運動是他的養身之道。對他而言，身材的維持、孝順的美名只是運動的連帶收穫，最大的收穫在於運動對大腦的保護作用。他鼓勵年輕人，在父母仍健壯時，鼓勵父母外出運動，可以2萬塊作為父母運動的「薪水」，幫助他們延緩失能。如此一來，對家庭、國家都有好處。

(中國時報)