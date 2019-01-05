運動防失智 健康與老同行

2019年01月05日 04:10 中國時報 林周義／桃園報導

我國去年正式邁入高齡社會，每7人就有1個是老人。隨著人口老化，失智症比例也上升。桃園榮民醫院前精神科主任韋海浪表示，65歲以上的人，每增加5歲，罹患失智症比率會依等比級數增加，意即年紀越大，罹患失智症可能性越高。雖自然老化與失智都有健忘症狀，但兩者不同。

自然老化與失智都有健忘症狀，我們可能一時忘記東西放哪、忘記別人的名字，但過一陣子又會想起。韋海浪表示，曾有人因健忘，懷疑自己失智而就診，但會懷疑自己的人多是自然老化。

「真正失智的狀況是，自己難以察覺，但旁人都能發現他／她的異樣」，韋海浪表示，在失智症初期，患者會忘記最近發生的事情、會產生誤認的狀況、也會展現出較大的情緒起伏；中期則在辨認人物、環境及時間上更為困難，誤認情況變本加厲，出現強烈的情緒起伏；晚期則會忘記熟悉的人事物，無法區別虛幻與真實，表達理解力也下降。

要預防失智症，韋海浪表示，提醒民眾多運動。運動時所分泌的神經滋養因子(Brain-derived neurotrophic factor)，可對大腦產生保護作用，每周運動2次以上，可降低6成失智症風險。另提醒民眾多動腦多社交，避免吸毒、酗酒、抽菸和頭部外傷。

(中國時報)