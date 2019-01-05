社論－扭曲習近平談話 救不了蔡英文

2019年01月05日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德堅持請辭，4位老綠男大動作逼宮，要求蔡英文交出行政權、棄選2020。在蔡英文最艱難的時刻，大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40周年談話，蔡英文及挺蔡派彷彿在大海中抓住浮木而集體亢奮，蓄意把「九二共識」、「一個中國」和「一國兩制」畫上等號，陳其邁進一步解讀，就是要消滅中華民國。但細讀全文就可理解，這是綠營一貫的扭曲，習近平意在提醒台灣要面對兩岸統一問題，提出自己的方案。

對台灣來說，最重要的大事是2020大選，蔡英文可以扭曲習近平的談話，卻不能改變敗選的事實、支持度的流失與民進黨2020的危機。台灣有智慧的選民，總是把選票化成巨大的鐵棒，重重敲在每一個被勝選沖昏頭的政黨與政治人物頭上，選民的鐵棒2020也不會收起來。

民進黨敗選的因素很多，政策反覆令人民無所適從是其一；沉溺於清算前朝、消滅對手而不思內政是其二；兩岸關係崩盤、外交一籌莫展是其三；傲慢濫權吃乾抹淨、醜態畢露是其四。除上述四者，民進黨面臨更重要而更長遠的危機是，迷信太陽花運動掀起的反中浪潮，以為其意識形態已成為台灣價值的唯一主宰，膽壯氣盛目空一切。殊不知，在過去幾年，太陽花的魯莽把台灣帶進了死胡同，反而激起對台灣未來生存發展的理性思索，讓人民開始厭倦仇中操作，反而願意正面看待「中國因素」，韓流標榜的「九二共識拚經濟」，取代了太陽花「仇中反中拚鬥爭」，成為今日此時台灣的主流價值。

然而，民進黨的困難、蔡英文的煩惱在於，被自己的論述綁死。1991年民進黨於黨綱明定要「建立主權獨立自主的台灣共和國」，也就是所謂「台獨黨綱」；1999年，民進黨為了隔年的總統大選，決定向中間靠攏，通過《台灣前途決議文》，承認「中華民國」的體制框架；2004年，陳水扁順利連任後，民進黨制定《族群多元國家一體決議文》，強調「中華民國認同與台灣認同應該要互相接納」，「各族群都是台灣主人」，希望弭平台灣內部的對立；但3年過後，陳水扁民調下滑，2007年民進黨再走回基本教義路線，制定《正常國家決議文》，主張制憲正名，以台灣名義加入聯合國。

從1999到2007年，民進黨在兩岸路線的搖擺，可說是陳水扁一人反覆意志的投影。當陳水扁聲望高漲時，就試圖向中間路線靠攏，形塑自己的高度；而當陳水扁權力遭受威脅時，就會訴諸基本教義派，綁架全黨，掌握領導黨內的權力。

現在，同樣的考驗正加臨在蔡英文和民進黨的頭上，而最核心的命題是，現在的民進黨還要繼續擁抱現實上不可能，理想上也被人民否棄的台獨理念嗎？面對過去標榜反中、恐中的太陽花已走入黃昏，民進黨還要堅持已被人民唾棄的意識形態路線，隨著太陽花走入黑夜嗎？這選擇很困難，考驗著民進黨的集體智慧，也考驗著仍為黨內最大實權者的蔡英文總統。

蔡英文和民進黨可能的選擇之一是套用陳水扁模式，在自身滿意度低迷，2020黨提名資格都未必能確保的此刻，走回激進台獨路線。然而，陳水扁的前例也證明了，擁抱基本教義派，從來都是飲鴆止渴，其結果就是加速民進黨被台灣人民放棄汰除。

因此，危機其實正是轉機，大敗之際正是重新檢討路線、釐清定位再度出發的時刻。民進黨必須了解，改變是民進黨唯一的生路，若仍固執錯誤路線，輕則提前失去執政，更糟糕者，是帶著台灣向下沉淪。

蔡英文應從最核心的政黨理念定位上承認失敗，為民進黨吹起論述轉型的號角，治本之道是揚棄台獨黨綱，若沒有治本的勇氣，也至少要有治標的智慧，「凍結台獨黨綱」或者以更開放進取的兩岸政策為基底，推出新決議文，標誌民進黨的理念轉型、論述轉型的再出發。

大選失敗後，蔡英文明顯向中華民國靠攏，但如果只取中華民國的殼、去中華民國的心，繼續反中仇中、單邊依賴美國，依然枉然，終將步上陳水扁政治泡沫化的後塵。

(中國時報)