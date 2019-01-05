兩岸還是一家親

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中國時報
主筆室

民進黨把九二共識、一國兩制和消滅中華民國連接起來，陸委會主委陳明通甚至直接否認九二共識的存在。「九二共識」4個字，承載著千斤萬擔的政治包袱，太過沉重。

其實，對市井小民來說，正如同高雄市長韓國瑜競選時的口號：「人進得來，貨出得去，高雄發大財！」能夠享受兩岸和平的紅利、創造美好的生活，才是人們關心的重點。

想要過好日子，前提當然是與人為善，成天找人吵架、對抗，怎麼可能帶來安和樂利的生活？特別是兩岸關係本來就極為密切，更沒有不和好相處的理由。

兩岸有政治分歧，但兩岸當然是一家親，不然，再過1個月，看看兩岸是不是都在慶祝農曆春節？兩岸人民的生活習慣中，處處都存在著相同的價值體系；而相同的語言和文字讓兩岸溝通無礙，更成為加深兩岸感情的基本紐帶。

那些刻意要在兩岸人民之間製造對立甚至仇恨的人，不但居心叵測，更是愚昧至極。因為無論是從歷史、血緣、文化、風俗等來看，兩岸一家親根本就無法否認也無法切斷。

從兩岸的交往與交流來看，兩岸一家親、本是同根生，也催化出許多出於情感才會採取的作為。過去，當大陸的外資退潮時，台商熱情投資；當台灣農漁產品生產過剩時，大陸全力收購；連民進黨執政的縣市首長都會在農漁業發生困難時，想辦法去大陸尋求幫助。

這在在證明，兩岸一家親不是口號，而是兩岸人民最自然、最真實的關係寫照。

(中國時報)

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