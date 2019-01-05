2019年01月05日 04:10 中國時報 卓亞雄

國家幫人民賺錢天經地義，合情、合理、合法的作為叫興利，逾越分際就成了圖利，兩者的差異國人雖然未必能明確指證，但內心卻是冰雪清明。在此要為甫就職的彰化縣長王惠美拍拍手，在風電業者高分貝的放話下，彰化縣政府仍拒絕倉促簽核電業籌備許可的複審同意函給業者，為國庫省下了上千億元。

離岸風電業者拿不到去年1度電5.8元的躉購費率，今年簽約得降到5.1元，強烈反彈可以理解；但讓人感到不解的是，經濟部能源局的動作竟然比外商業者還大，1月2日行文給彰化縣政府，「提醒」縣府在下班前趕快放行。但彰化縣政府以行政程序必須詳實走完為由，拒絕能源局的要脅。彰化縣政府建設暨綠能處長劉玉平說得好：「能源局應該幫忙把關，而不是把球踢給我們。」

在這項總投資額超過6000億元的彰化外海離岸風電開發案中， 經濟部能源局扮演的角色受到不 少質疑。外商風電業者想吃台灣這塊風電的肥肉很合理，台灣開出這麼高的躉購價格，不賺白不賺，當然傾全力搶商機。但作為政府機關，理應站在國家整體利益上把關，有什麼理由要在去年底為業者飆車趕進度，一定要促成簽約，讓業者可以適用每度電5.8元的躉購費率，而不是今年調降下來的5.1元？身為政府機關，是該圖利業者還是圖利國庫呢？

國內發展綠能風電大多數人都贊成，但不是為了多做業績，就可以毫不節制地慷全民之慨來發展綠能。再說，社會輿論已質疑經濟部去年訂定的躉購費率有過高之嫌，能源局對社會的疑問怎能不聞不問，還不顧瓜田李下，一路幫業者開綠燈，實在令人不解。

經濟部訂定的躉購離岸風電價格到底合不合理，應該跟國人說清楚，取得民意的認同，不應一味蠻幹。之前在綠能相關研討會上，就有南韓的與會者對於台灣發展綠能的目標數字感到不解。因為以南韓投下數千億元發展綠能的經驗，投資的金額比台台灣高，但綠能帳面數字卻遠遜於台灣，難道台灣的綠能產出有超高效率嗎？這問題恐怕不能從能源端求解答，而要從政治端尋求答案。原來，蔡政府想要的是漂亮的綠能數字，而不管相關單位是如何變出來的。

我們還是要謝謝外國的風電業者願意到台灣來投資，在商言商，業者追求最高的利潤是天經地義的。但經濟部可不能當自己是清朝的洋買辦，跟著吃香喝辣耗用國庫。既然彰化縣政府已出面擋住2018年的離岸風電躉購費率，也算是幫經濟部解了套，期望經濟部對於2019年的躉購費率能慎重行事，並且理順中央和地方政府的行政程序，莫要貪快，讓台灣的風電產業能在合法合理的環境下健康地發展！

(中國時報)